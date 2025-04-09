В Берлине и Гамбурге 9 марта состоится демонстрация с требованием освободить украинских заключенных, которых удерживает рф

9 марта в Берлине и Гамбурге состоятся демонстрации с требованием возвращения украинских военных и гражданских пленных, удерживаемых россией, а также соблюдения Женевских конвенций по обращению с заключенными.