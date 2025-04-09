Министр обороны Финляндии призвал НАТО иметь четкий план действий в случае вывода войск США из Европы, чтобы избежать окна возможностей для агрессии России. Он подчеркнул координацию с инициативами ЕС.
В немецком Гамбурге с 25 сентября состоятся масштабные учения Бундесвера на случай нападения россии. В городе разместятся военнослужащие, колонны грузовой техники, мобильные госпитали и вертолеты.
Расследование показало, что треть российского "теневого флота" состоит из танкеров, проданных компаниями США и ЕС после начала войны. Продажа принесла бывшим владельцам миллиарды евро.
Десятки тысяч немцев вышли на улицы против миграционной программы и сотрудничества ХДС с партией АдГ. В городах по всей стране прошли демонстрации, крупнейшая из которых собрала до 80 000 участников в Гамбурге.
Сегодня в 22:00 "Динамо" сыграет с латвийским "РФШ" в заключительном туре Лиги Европы. Матч состоится в Гамбурге, киевляне попытаются одержать первую победу в турнире.
В новогоднюю ночь по всей Германии произошли целенаправленные нападения на правоохранителей и пожарных. Нападавшие использовали пиротехнику, бутылки и камни, пострадали десятки полицейских.
Пять человек погибли в результате несчастных случаев с фейерверками в новогоднюю ночь в Германии. В Берлине были задержаны 330 человек, 13 полицейских пострадали, а в других городах были зафиксированы нападения на правоохранительные органы.
Урсула Гавербек, которая была несколько раз осуждена за отрицание Холокоста, умерла. Она была ведущим кандидатом от партии «Право» и получала многочисленные приговоры за свои заявления.
В калининградской области задержали гражданина Германии Николая Гайдука по подозрению в диверсиях на энергообъектах. Заявляется, что в его автомобиле обнаружили 0,5 кг жидкой взрывчатки.
Немецкая полиция задержала разоблачила граждан Грузии, подозреваемых в скупке и переправке краденого в Италию и Грузию. Главный подозреваемый использовал легальный бизнес по отправке посылок для перевозки краденых товаров.
Неизвестные обстреляли окно поезда, следовавшего из Гамбурга во Франкфурт-на-Майне. Поезд сделал экстренную остановку в Оснабрюке, полиция оцепила поврежденный вагон, после чего движение было восстановлено.
На саммите G20 в 2017 году Трамп обсудил с путиным поставки оружия Украине, российский диктатор назвал это ошибкой.
Украинские города активно налаживают партнерство с зарубежными муниципалитетами. Это позволяет получать гуманитарную помощь, реализовывать проекты по энергоэффективности и готовиться к послевоенному восстановлению.
У немецкого студента-медика и его спутницы, которые прибыли из Руанды, тест на вирус Марбург показал отрицательный результат. Для 200 попутчиков опасности не было, но студент будет оставаться в изоляции под наблюдением врачей.
Студента-медика и его девушку эвакуировали с вокзала Гамбурга с симптомами вируса Марбург. Пара недавно вернулась из Руанды, где зафиксирована вспышка этой смертельной болезни.
На вокзале Гамбурга полиция перекрыла пути из-за подозрения заражения вирусом Марбурга у студента-медика из Руанды. Пассажирам пришлось покинуть платформы.
На пляже Флориды найдено 32 кг кокаина стоимостью более $1 млн, выброшенного ураганом "Дебби". Береговая охрана США сообщила о 25 упаковках наркотиков, обнаруженных прохожим среди водорослей.
Министр внутренних дел Германии подписала предварительное соглашение о подаче заявки на Олимпиаду-2040. Правительство выделит 6,95 млн евро на подготовку, а несколько городов выразили заинтересованность в проведении Игр.
Федеральный кабинет министров Германии готовится утвердить декларацию о намерениях по новой олимпийской заявке. Целью является подача заявки на проведение летних Игр 2040 года, а DOSB планирует принять дальнейшие шаги в декабре.
В Гамбурге полиция стреляла мужчину с топором и бутылкой с зажигательной смесью, который угрожал голландским болельщикам и полицейским возле фан-зоны Евро-2024.
Испанская полиция изъяла 1,8 тонны метамфетамина у мексиканского картеля Синалоа, арестовав 5 подозреваемых. Правоохранители говорят, что это самая большая конфискованная партия наркотика.
За последние пять лет количество кокаина, изъятого в порту Гамбурга, утроилось, что сделало его третьим по важности портом для наркокартелей в Европе после Антверпена и Роттердама.
Мэр Гамбурга Петер Ченчер прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы, в частности, выразить поддержку Украине в условиях российской агрессии.
Двое белорусов похитили 40 штурмовых винтовок натовского образца из грузового поезда в Германии, чтобы продать их через даркнет, но были арестованы полицией после спецоперации.
Пятерых мужчин, четырех немцев и одного швейцарца, обвинили в незаконной поставке газовых турбин Siemens стоимостью 111 миллионов евро в Крым через Санкт-Петербург в 2015-2016 годах, вопреки санкциям.
9 марта в Берлине и Гамбурге состоятся демонстрации с требованием возвращения украинских военных и гражданских пленных, удерживаемых россией, а также соблюдения Женевских конвенций по обращению с заключенными.
Польская полиция расследует сообщение о рассыпании рапса из украинских зерновозов, стоявших на железнодорожных путях в Польше.
Три украинских зерновоза с рапсом, которые направлялись транзитом в Гамбург, Германия, были повреждены на польской железнодорожной станции неизвестными лицами.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Марселем" и "Шахтером" состоится на стадионе "Велодром" в Марселе, букмекеры отдают предпочтение французской команде.
Сегодня, 15 февраля, "Шахтер" сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2023/24. Соперником украинской команды будет французский "Марсель".