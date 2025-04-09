$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28341 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 41555 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 47819 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54585 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66880 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56488 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55731 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119428 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81662 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226092 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
61%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87218 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20245 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17170 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15972 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17588 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87215 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119428 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226092 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403179 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395602 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10901 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15972 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17170 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20245 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75091 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Гамбург

Новости по теме

Финляндия призвала НАТО разработать план на случай выхода войск США из Европы

Министр обороны Финляндии призвал НАТО иметь четкий план действий в случае вывода войск США из Европы, чтобы избежать окна возможностей для агрессии России. Он подчеркнул координацию с инициативами ЕС.

Новости Мира • 7 апреля, 10:21 • 11190 просмотра

"Угроза реальна": в Германии пройдут масштабные учения Бундесвера из-за риска нападения россии

В немецком Гамбурге с 25 сентября состоятся масштабные учения Бундесвера на случай нападения россии. В городе разместятся военнослужащие, колонны грузовой техники, мобильные госпитали и вертолеты.

Война • 5 апреля, 22:28 • 7424 просмотра

В состав "теневого" флота рф входят 230 танкеров из США и ЕС - СМИ

Расследование показало, что треть российского "теневого флота" состоит из танкеров, проданных компаниями США и ЕС после начала войны. Продажа принесла бывшим владельцам миллиарды евро.

Новости Мира • 4 февраля, 16:48 • 27749 просмотра

В Германии прошли демонстрации из-за сотрудничества ХДС с ультраправыми в вопросах миграционной политики

Десятки тысяч немцев вышли на улицы против миграционной программы и сотрудничества ХДС с партией АдГ. В городах по всей стране прошли демонстрации, крупнейшая из которых собрала до 80 000 участников в Гамбурге.

Новости Мира • 2 февраля, 11:45 • 35475 просмотра

"Напоследок громко хлопнуть дверью": где смотреть матч заключительного тура Лиги Европы "Динамо" - "РФШ", фаворит букмекеров, последние приготовления

Сегодня в 22:00 "Динамо" сыграет с латвийским "РФШ" в заключительном туре Лиги Европы. Матч состоится в Гамбурге, киевляне попытаются одержать первую победу в турнире.

спорт • 30 января, 18:08 • 30071 просмотра

Бунт в новогоднюю ночь: по всей Германии были атакованы правоохранители и пожарные

В новогоднюю ночь по всей Германии произошли целенаправленные нападения на правоохранителей и пожарных. Нападавшие использовали пиротехнику, бутылки и камни, пострадали десятки полицейских.

Новости Мира • 2 января, 17:18 • 38526 просмотра

Трагическая новогодняя ночь в Германии: фейерверки привели к смертям и сотням арестов

Пять человек погибли в результате несчастных случаев с фейерверками в новогоднюю ночь в Германии. В Берлине были задержаны 330 человек, 13 полицейских пострадали, а в других городах были зафиксированы нападения на правоохранительные органы.

Новости Мира • 1 января, 11:57 • 63068 просмотра

Умерла пенсионерка-неонацистка Урсула Гавербек, которая отрицала Холокост

Урсула Гавербек, которая была несколько раз осуждена за отрицание Холокоста, умерла. Она была ведущим кандидатом от партии «Право» и получала многочисленные приговоры за свои заявления.

Новости Мира • 21 ноября, 12:46 • 19420 просмотра

При въезде в калининград фсб задержало гражданина Германии, которого обвиняет в диверсиях на энергообъектах

В калининградской области задержали гражданина Германии Николая Гайдука по подозрению в диверсиях на энергообъектах. Заявляется, что в его автомобиле обнаружили 0,5 кг жидкой взрывчатки.

Война • 20 ноября, 08:05 • 17153 просмотра

Членов грузинской банды скупщиков краденого задержали в Германии

Немецкая полиция задержала разоблачила граждан Грузии, подозреваемых в скупке и переправке краденого в Италию и Грузию. Главный подозреваемый использовал легальный бизнес по отправке посылок для перевозки краденых товаров.

Новости Мира • 9 октября, 13:42 • 14938 просмотра

В Германии неизвестные обстреляли поезд

Неизвестные обстреляли окно поезда, следовавшего из Гамбурга во Франкфурт-на-Майне. Поезд сделал экстренную остановку в Оснабрюке, полиция оцепила поврежденный вагон, после чего движение было восстановлено.

Новости Мира • 9 октября, 10:36 • 12222 просмотра

Трамп на первой встрече с путиным спросил о поставках оружия Украине - NYT

На саммите G20 в 2017 году Трамп обсудил с путиным поставки оружия Украине, российский диктатор назвал это ошибкой.

политика • 7 октября, 02:32 • 118743 просмотра

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Украинские города активно налаживают партнерство с зарубежными муниципалитетами. Это позволяет получать гуманитарную помощь, реализовывать проекты по энергоэффективности и готовиться к послевоенному восстановлению.

Война • 4 октября, 13:42 • 175921 просмотра

Тест на вирус Марбург у пассажиров поезда в Гамбурге оказался отрицательным

У немецкого студента-медика и его спутницы, которые прибыли из Руанды, тест на вирус Марбург показал отрицательный результат. Для 200 попутчиков опасности не было, но студент будет оставаться в изоляции под наблюдением врачей.

Здоровье • 3 октября, 10:58 • 16027 просмотра

В Германии пару проверяют на заражение африканским смертельным вирусом Марбург

Студента-медика и его девушку эвакуировали с вокзала Гамбурга с симптомами вируса Марбург. Пара недавно вернулась из Руанды, где зафиксирована вспышка этой смертельной болезни.

Здоровье • 3 октября, 07:37 • 15063 просмотра

На железнодорожном воклазе Гамбурга перекрыли пути из-за подозрения на опасный вирус

На вокзале Гамбурга полиция перекрыла пути из-за подозрения заражения вирусом Марбурга у студента-медика из Руанды. Пассажирам пришлось покинуть платформы.

Новости Мира • 2 октября, 18:55 • 18890 просмотра

Стоимость оценивается в миллион долларов: ураган выбросил на пляж во Флориде упаковки с кокаином

На пляже Флориды найдено 32 кг кокаина стоимостью более $1 млн, выброшенного ураганом "Дебби". Береговая охрана США сообщила о 25 упаковках наркотиков, обнаруженных прохожим среди водорослей.

Новости Мира • 6 августа, 14:11 • 18616 просмотра

Германия хочет принять Олимпиаду-2040 в годовщину воссоединения

Министр внутренних дел Германии подписала предварительное соглашение о подаче заявки на Олимпиаду-2040. Правительство выделит 6,95 млн евро на подготовку, а несколько городов выразили заинтересованность в проведении Игр.

спорт • 3 августа, 11:52 • 22590 просмотра

Германия может подать заявку на проведение Олимпиады-2040 - СМИ

Федеральный кабинет министров Германии готовится утвердить декларацию о намерениях по новой олимпийской заявке. Целью является подача заявки на проведение летних Игр 2040 года, а DOSB планирует принять дальнейшие шаги в декабре.

спорт • 23 июля, 10:59 • 23717 просмотра

В Гамбурге полиция стреляла в мужчину с топором возле фан-зоны Евро-2024

В Гамбурге полиция стреляла мужчину с топором и бутылкой с зажигательной смесью, который угрожал голландским болельщикам и полицейским возле фан-зоны Евро-2024.

Новости Мира • 16 июня, 15:49 • 23283 просмотра

В Испании полиция изъяла у картеля рекордную партию метамфетамина в почти 2 тонны

Испанская полиция изъяла 1,8 тонны метамфетамина у мексиканского картеля Синалоа, арестовав 5 подозреваемых. Правоохранители говорят, что это самая большая конфискованная партия наркотика.

Новости Мира • 17 мая, 17:22 • 25706 просмотра

Количество изъятого кокаина в порту Гамбурга увеличилось втрое за последние пять лет

За последние пять лет количество кокаина, изъятого в порту Гамбурга, утроилось, что сделало его третьим по важности портом для наркокартелей в Европе после Антверпена и Роттердама.

Новости Мира • 6 мая, 15:01 • 34621 просмотра

Мэр Гамбурга прибыл в Киев с необъявленным визитом в поддержку Украины

Мэр Гамбурга Петер Ченчер прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы, в частности, выразить поддержку Украине в условиях российской агрессии.

политика • 22 апреля, 08:03 • 23562 просмотра

Хотели продать через даркнет: белорусы похитили из немецкого товарного поезда 40 штурмовых винтовок

Двое белорусов похитили 40 штурмовых винтовок натовского образца из грузового поезда в Германии, чтобы продать их через даркнет, но были арестованы полицией после спецоперации.

Новости Мира • 13 апреля, 12:09 • 31276 просмотра

Четырех немцев и швейцарца обвиняют в поставке газовых турбин Siemens в Крым

Пятерых мужчин, четырех немцев и одного швейцарца, обвинили в незаконной поставке газовых турбин Siemens стоимостью 111 миллионов евро в Крым через Санкт-Петербург в 2015-2016 годах, вопреки санкциям.

Экономика • 27 марта, 22:45 • 100655 просмотра

В Берлине и Гамбурге 9 марта состоится демонстрация с требованием освободить украинских заключенных, которых удерживает рф

9 марта в Берлине и Гамбурге состоятся демонстрации с требованием возвращения украинских военных и гражданских пленных, удерживаемых россией, а также соблюдения Женевских конвенций по обращению с заключенными.

Общество • 7 марта, 19:08 • 31706 просмотра

Польская полиция взялась за инцидент с рассыпанием рапса из украинских зерновозов: устанавливает злоумышленников

Польская полиция расследует сообщение о рассыпании рапса из украинских зерновозов, стоявших на железнодорожных путях в Польше.

Экономика • 23 февраля, 14:08 • 22724 просмотра

В Польше снова открыли украинские зерновозы и ссыпали рапс на рельсы: Кубраков отреагировал

Три украинских зерновоза с рапсом, которые направлялись транзитом в Гамбург, Германия, были повреждены на польской железнодорожной станции неизвестными лицами.

Экономика • 23 февраля, 09:33 • 30601 просмотра

"Марсель"-"Шахтер": где смотреть ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, кто фаворит букмекеров

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Марселем" и "Шахтером" состоится на стадионе "Велодром" в Марселе, букмекеры отдают предпочтение французской команде.

спорт • 22 февраля, 05:03 • 26366 просмотра

"Шахтер" - "Марсель": где смотреть, кто фаворит первого матча 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня, 15 февраля, "Шахтер" сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2023/24. Соперником украинской команды будет французский "Марсель".

спорт • 15 февраля, 05:03 • 34162 просмотра