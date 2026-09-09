Путин совершает ту же ошибку, что и Третий рейх - Сикорский об ударах по Украине
Киев • УНН
Радослав Сикорский сравнил удары рф по Украине с бомбардировками Лондона нацистской Германией. Он считает, что атаки лишь объединяют людей.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что диктатор рф владимир путин допустил ошибку, которую когда-то уже совершала нацистская Германия. Об этом он сказал в эфире Polsat News, пишет УНН.
Детали
Как отметил Сикорский, первые V2, то есть баллистические ракеты, были запущены по Лондону лишь в ноябре 1944 года, что привело к гибели 10 тысяч человек, а национал-социалистический режим все равно проиграл войну.
Я считаю, что путин совершает ту же ошибку, что и Третий рейх, бомбардируя Лондон
Сикорский уточнил, что ошибка заключается в том, что "во-первых, когда наносят удары по городу и убивают 2–12 человек в день, это никоим образом не влияет на способность украинской армии защищать Донбасс".
Как он отметил, "россияне, однако, могут иметь более глубокий план" и попытаться подорвать легитимность власти, находящейся у власти в Киеве.
россияне могут считать, что это приведет к запугиванию населения и ограничению его влияния на политическую власть. На это рассчитывали немцы, бомбардируя то ли Ковентри, то ли Лондон. На это также в некоторой степени рассчитывали союзники, бомбардируя Гамбург, Берлин или Дрезден. И в обоих случаях это оказалось контрпродуктивным. Люди, когда на них нападают, объединяются вокруг власти
Россия планирует усилить удары по Украине зимой, серьёзных переговоров до 2027 года не ожидается — Bloomberg08.09.26, 23:58 • 11611 просмотров