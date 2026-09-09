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путін робить ту саму помилку, що й Третій Рейх - Сікорський про удари по Україні

Київ • УНН

 • 1596 перегляди

Радослав Сікорський порівняв удари рф по Україні з бомбардуваннями Лондона нацистською Німеччиною. Він вважає, що атаки лише об’єднують людей.

путін робить ту саму помилку, що й Третій Рейх - Сікорський про удари по Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що диктатор рф владімір путін припустився помилки, яку вже колись робила нацистська Німеччина. Про це він сказав в ефірі Polsat News, пише УНН.

Деталі

Як зазначив Сікорський, перші V2, тобто балістичні ракети, були запущені на Лондон лише в листопаді 1944 року, що спричинило загибель 10 тисяч людей, а війну націонал-соціалістичний режим все одно програв.

Я вважаю, що путін робить ту саму помилку, що й робив Третій рейх, бомбардуючи Лондон

-  сказав Сікорський.

Сікорський уточнив, що помилка полягає в тому, що "по-перше, коли завдають ударів по місту і вбивають 2–12 осіб на день, це жодним чином не впливає на здатність української армії захищати Донбас".

Як він зазначив, "росіяни, однак, можуть мати глибший план" і спробувати підірвати легітимність влади, що перебуває при владі в Києві.

росіяни можуть вважати, що це призведе до залякування населення та обмеження його впливу на політичну владу. На це розраховували німці, бомбардуючи чи то Ковентрі, чи то Лондон. На це також трохи розраховували союзники, бомбардуючи Гамбург, Берлін чи Дрезден. І в обох випадках це виявилося контрпродуктивним. Люди, коли на них нападають, об’єднуються навколо влади

- переконаний міністр.

росія планує посилити удари по Україні взимку, серйозних переговорів до 2027 року не очікують – Bloomberg08.09.26, 23:58 • 11640 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніСвіт
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