Міністр оборони Фінляндії закликав НАТО мати чіткий план дій у разі виведення військ США з Європи, щоб уникнути вікна можливостей для агресії Росії. Він наголосив на координації з ініціативами ЄС.
У німецькому Гамбурзі з 25 вересня відбудуться масштабні навчання Бундесверу на випадок нападу росії. У місті розмістяться військовослужбовці, колони вантажної техніки, мобільні шпиталі та гелікоптери.
Розслідування виявило, що третина російського "тіньового флоту" складається з танкерів, проданих компаніями США та ЄС після початку війни. Продаж приніс колишнім власникам мільярди євро.
Десятки тисяч німців вийшли на вулиці проти міграційної програми та співпраці ХДС з партією АдН. У містах по всій країні пройшли демонстрації, найбільша з яких зібрала до 80 000 учасників у Гамбурзі.
Сьогодні о 22:00 "Динамо" зіграє з латвійським "РФШ" у заключному турі Ліги Європи. Матч відбудеться в Гамбурзі, кияни спробують здобути першу перемогу в турнірі.
У новорічну ніч по всій Німеччині відбулися цілеспрямовані напади на правоохоронців та пожежників. Нападники використовували піротехніку, пляшки та каміння, постраждали десятки поліцейських.
П'ятеро людей загинули через нещасні випадки з феєрверками у новорічну ніч у Німеччині. У Берліні затримано 330 осіб, постраждали 13 поліцейських, а в інших містах зафіксовані напади на правоохоронців.
Урсула Гавербек, яка була кілька разів засуджена за заперечення Голокосту, померла. Вона була провідним кандидатом від партії "Право" та отримувала численні вироки за свої заяви.
У калінінградській області затримали громадянина Німеччини Миколу Гайдука за підозрою в диверсіях на енергооб'єктах. Заявляється, що в його автомобілі виявили 0,5 кг рідкої вибухівки.
Німецька поліція затримала викрила громадян Грузії, підозрюваних у скупці та переправленні краденого до Італії та Грузії. Головний підозрюваний використовував легальний бізнес з відправки посилок для перевезення крадених товарів.
Невідомі обстріляли вікно потяга, що прямував з Гамбурга до Франкфурта-на-Майні. Поїзд зробив екстрену зупинку в Оснабрюку, поліція оточила пошкоджений вагон, після чого рух було відновлено.
На саміті G20 у 2017 році Трамп обговорив з путіним постачання зброї Україні, російський диктатор назвав це помилкою.
Українські міста активно налагоджують партнерство з закордонними муніципалітетами. Це дозволяє отримувати гуманітарну допомогу, реалізовувати проєкти з енергоефективності та готуватися до повоєнної відбудови.
У німецького студента-медика та його супутниці, які прибули з Руанди, тест на вірус Марбург показав негативний результат. Для 200 попутників небезпеки не було, але студент залишатиметься в ізоляції під наглядом лікарів.
Студента-медика та його дівчину евакуювали з вокзалу Гамбурга з симптомами вірусу Марбург. Пара нещодавно повернулася з Руанди, де зафіксовано спалах цієї смертельної хвороби.
На вокзалі Гамбурга поліція перекрила колії через підозру зараження вірусом Марбурга у студента-медика з Руанди. Пасажирам довелося покинути платформи.
На пляжі Флориди знайдено 32 кг кокаїну вартістю понад $1 млн, викинутого ураганом "Деббі". Берегова охорона США повідомила про 25 упаковок наркотиків, виявлених перехожим серед водоростей.
Міністр внутрішніх справ Німеччини підписала попередню угоду про подання заявки на Олімпіаду-2040. Уряд виділить 6,95 млн євро на підготовку, а кілька міст висловили зацікавленість у проведенні Ігор.
Федеральний кабінет міністрів Німеччини готується затвердити декларацію про наміри щодо нової олімпійської заявки. Метою є подання заявки на проведення літніх Ігор 2040 року, а DOSB планує ухвалити подальші кроки в грудні.
У Гамбурзі поліція стріляла чоловіка з сокирою і пляшкою із запалювальною сумішшю, який погрожував голландським уболівальникам і поліцейським біля фан-зони Євро-2024.
Іспанська поліція вилучила 1,8 тонни метамфетаміну у мексиканського картелю Сіналоа, заарештувавши 5 підозрюваних. Правоохоронці кажуть, що це найбільша конфіскована партія наркотику.
За останні п'ять років кількість кокаїну, вилученого в порту Гамбурга, потроїлася, що зробило його третім за важливістю портом для наркокартелів у Європі після Антверпена і Роттердама.
Мер Гамбурга Петер Ченчер прибув до Києва з неоголошеним візитом, щоб, зокрема, висловити підтримку України в умовах російської агресії.
Двоє білорусів викрали 40 штурмових гвинтівок натовського зразка з вантажного потяга в Німеччині, щоб продати їх через даркнет, але були заарештовані поліцією після спецоперації.
П'ятьох чоловіків, чотирьох німців і одного швейцарця, звинуватили у незаконному постачанні газових турбін Siemens вартістю 111 мільйонів євро до Криму через Санкт-Петербург у 2015-2016 роках, всупереч санкціям.
9 березня в Берліні та Гамбурзі відбудуться демонстрації з вимогою повернення українських військових і цивільних полонених, утримуваних росією, а також дотримання Женевських конвенцій щодо поводження з ув'язненими.
Польська поліція розслідує повідомлення про розсипання ріпаку з українських зерновозів, що стояли на залізничних коліях у Польщі.
Три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга, Німеччина, були пошкоджені на польській залізничній станції невідомими особами.
Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "Марселем" і "Шахтарем" відбудеться на стадіоні "Велодром" у Марселі, букмекери віддають перевагу французькій команді.
Сьогодні, 15 лютого, "Шахтар" зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА 2023/24. Суперником української команди буде французький "Марсель".