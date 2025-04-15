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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25525 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 154230 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137860 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133834 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134004 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196041 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77518 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164599 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Фінляндія закликала НАТО розробити план на випадок виходу військ США з Європи

Міністр оборони Фінляндії закликав НАТО мати чіткий план дій у разі виведення військ США з Європи, щоб уникнути вікна можливостей для агресії Росії. Він наголосив на координації з ініціативами ЄС.

Новини Світу • 7 квітня, 10:21 • 11312 перегляди

"Загроза реальна": у Німеччині пройдуть масштабні навчання Бундесверу через ризик нападу росії

У німецькому Гамбурзі з 25 вересня відбудуться масштабні навчання Бундесверу на випадок нападу росії. У місті розмістяться військовослужбовці, колони вантажної техніки, мобільні шпиталі та гелікоптери.

Війна • 5 квітня, 22:28 • 7640 перегляди

До складу "тіньового" флоту рф входять 230 танкерів із США та ЄС - ЗМІ

Розслідування виявило, що третина російського "тіньового флоту" складається з танкерів, проданих компаніями США та ЄС після початку війни. Продаж приніс колишнім власникам мільярди євро.

Новини Світу • 4 лютого, 16:48 • 27758 перегляди

У Німеччині відбулися демонстрації через співпрацю ХДС з ультраправими у питаннях міграційної політики

Десятки тисяч німців вийшли на вулиці проти міграційної програми та співпраці ХДС з партією АдН. У містах по всій країні пройшли демонстрації, найбільша з яких зібрала до 80 000 учасників у Гамбурзі.

Новини Світу • 2 лютого, 11:45 • 35480 перегляди

"Наостанок гучно грюкнути дверима": де дивитися матч заключного туру Ліги Європи "Динамо" - "РФШ", фаворит букмекерів, останні приготування

Сьогодні о 22:00 "Динамо" зіграє з латвійським "РФШ" у заключному турі Ліги Європи. Матч відбудеться в Гамбурзі, кияни спробують здобути першу перемогу в турнірі.

Спорт • 30 січня, 18:08 • 30076 перегляди

Бунт у новорічну ніч: по всій Німеччині були атаковані правоохоронці та пожежники

У новорічну ніч по всій Німеччині відбулися цілеспрямовані напади на правоохоронців та пожежників. Нападники використовували піротехніку, пляшки та каміння, постраждали десятки поліцейських.

Новини Світу • 2 січня, 17:18 • 38534 перегляди

Трагічна новорічна ніч у Німеччині: феєрверки призвели до смертей та сотні арештів

П'ятеро людей загинули через нещасні випадки з феєрверками у новорічну ніч у Німеччині. У Берліні затримано 330 осіб, постраждали 13 поліцейських, а в інших містах зафіксовані напади на правоохоронців.

Новини Світу • 1 січня, 11:57 • 63080 перегляди

Померла пенсіонерка-неонацистка Урсула Гавербек, яка заперечувала Голокост

Урсула Гавербек, яка була кілька разів засуджена за заперечення Голокосту, померла. Вона була провідним кандидатом від партії "Право" та отримувала численні вироки за свої заяви.

Новини Світу • 21 листопада, 12:46 • 19424 перегляди

На в’їзді в калінінград фсб затримало громадянина Німеччини, якого звинувачує у диверсіях на енергооб’єктах

У калінінградській області затримали громадянина Німеччини Миколу Гайдука за підозрою в диверсіях на енергооб'єктах. Заявляється, що в його автомобілі виявили 0,5 кг рідкої вибухівки.

Війна • 20 листопада, 08:05 • 17154 перегляди

Членів грузинської банди скупників краденого затримали в Німеччині

Німецька поліція затримала викрила громадян Грузії, підозрюваних у скупці та переправленні краденого до Італії та Грузії. Головний підозрюваний використовував легальний бізнес з відправки посилок для перевезення крадених товарів.

Новини Світу • 9 жовтня, 13:42 • 14940 перегляди

У Німеччині невідомі обстріляли потяг

Невідомі обстріляли вікно потяга, що прямував з Гамбурга до Франкфурта-на-Майні. Поїзд зробив екстрену зупинку в Оснабрюку, поліція оточила пошкоджений вагон, після чого рух було відновлено.

Новини Світу • 9 жовтня, 10:36 • 12223 перегляди

Трамп на першій зустрічі з путіним запитав про постачання зброї Україні - NYT

На саміті G20 у 2017 році Трамп обговорив з путіним постачання зброї Україні, російський диктатор назвав це помилкою.

Політика • 7 жовтня, 02:32 • 118747 перегляди

Вікно можливостей: українські міста в умовах війни посилюють співпрацю з муніципалітетами в інших країнах

Українські міста активно налагоджують партнерство з закордонними муніципалітетами. Це дозволяє отримувати гуманітарну допомогу, реалізовувати проєкти з енергоефективності та готуватися до повоєнної відбудови.

Війна • 4 жовтня, 13:42 • 175933 перегляди

Тест на вірус Марбург у пасажирів поїзда в Гамбурзі виявився негативним

У німецького студента-медика та його супутниці, які прибули з Руанди, тест на вірус Марбург показав негативний результат. Для 200 попутників небезпеки не було, але студент залишатиметься в ізоляції під наглядом лікарів.

Здоров'я • 3 жовтня, 10:58 • 16028 перегляди

У Німеччині пару перевіряють на зараження африканським смертельним вірусом Марбург

Студента-медика та його дівчину евакуювали з вокзалу Гамбурга з симптомами вірусу Марбург. Пара нещодавно повернулася з Руанди, де зафіксовано спалах цієї смертельної хвороби.

Здоров'я • 3 жовтня, 07:37 • 15063 перегляди

На залізничному воклазі Гамбурга перекрили колії через підозру на небезпечний вірус

На вокзалі Гамбурга поліція перекрила колії через підозру зараження вірусом Марбурга у студента-медика з Руанди. Пасажирам довелося покинути платформи.

Новини Світу • 2 жовтня, 18:55 • 18891 перегляди

Вартість оцінюється в мільйон доларів: ураган викинув на пляж у Флориді упаковки з кокаїном

На пляжі Флориди знайдено 32 кг кокаїну вартістю понад $1 млн, викинутого ураганом "Деббі". Берегова охорона США повідомила про 25 упаковок наркотиків, виявлених перехожим серед водоростей.

Новини Світу • 6 серпня, 14:11 • 18616 перегляди

Німеччина хоче прийняти Олімпіаду-2040 у річницю возз'єднання

Міністр внутрішніх справ Німеччини підписала попередню угоду про подання заявки на Олімпіаду-2040. Уряд виділить 6,95 млн євро на підготовку, а кілька міст висловили зацікавленість у проведенні Ігор.

Спорт • 3 серпня, 11:52 • 22597 перегляди

Німеччина може подати заявку на проведення Олімпіади-2040 - ЗМІ

Федеральний кабінет міністрів Німеччини готується затвердити декларацію про наміри щодо нової олімпійської заявки. Метою є подання заявки на проведення літніх Ігор 2040 року, а DOSB планує ухвалити подальші кроки в грудні.

Спорт • 23 липня, 10:59 • 23724 перегляди

У Гамбурзі поліція стріляла у чоловіка з сокирою біля фан-зони Євро-2024

У Гамбурзі поліція стріляла чоловіка з сокирою і пляшкою із запалювальною сумішшю, який погрожував голландським уболівальникам і поліцейським біля фан-зони Євро-2024.

Новини Світу • 16 червня, 15:49 • 23283 перегляди

В Іспанії поліція вилучила в картелю рекордну партію метамфетаміну в майже 2 тонни

Іспанська поліція вилучила 1,8 тонни метамфетаміну у мексиканського картелю Сіналоа, заарештувавши 5 підозрюваних. Правоохоронці кажуть, що це найбільша конфіскована партія наркотику.

Новини Світу • 17 травня, 17:22 • 25706 перегляди

Кількість вилученого кокаїну в порту Гамбурга збільшилася втричі за останні п’ять років

За останні п'ять років кількість кокаїну, вилученого в порту Гамбурга, потроїлася, що зробило його третім за важливістю портом для наркокартелів у Європі після Антверпена і Роттердама.

Новини Світу • 6 травня, 15:01 • 34626 перегляди

Мер Гамбурга прибув до Києва з неоголошеним візитом на підтримку України

Мер Гамбурга Петер Ченчер прибув до Києва з неоголошеним візитом, щоб, зокрема, висловити підтримку України в умовах російської агресії.

Політика • 22 квітня, 08:03 • 23562 перегляди

Хотіли продати через даркнет: білоруси викрали з німецького товарного потяга 40 штурмових гвинтівок

Двоє білорусів викрали 40 штурмових гвинтівок натовського зразка з вантажного потяга в Німеччині, щоб продати їх через даркнет, але були заарештовані поліцією після спецоперації.

Новини Світу • 13 квітня, 12:09 • 31278 перегляди

Чотирьох німців і швейцарця звинувачують у постачанні газових турбін Siemens до Криму

П'ятьох чоловіків, чотирьох німців і одного швейцарця, звинуватили у незаконному постачанні газових турбін Siemens вартістю 111 мільйонів євро до Криму через Санкт-Петербург у 2015-2016 роках, всупереч санкціям.

Економіка • 27 березня, 22:45 • 100656 перегляди

У Берліні та Гамбурзі 9 березня відбудеться демонстрація з вимогою звільнити українських в'язнів, яких утримує рф

9 березня в Берліні та Гамбурзі відбудуться демонстрації з вимогою повернення українських військових і цивільних полонених, утримуваних росією, а також дотримання Женевських конвенцій щодо поводження з ув'язненими.

Суспільство • 7 березня, 19:08 • 31706 перегляди

Польська поліція взялася за інцидент з розсипанням ріпаку з українських зерновозів: встановлює зловмисників

Польська поліція розслідує повідомлення про розсипання ріпаку з українських зерновозів, що стояли на залізничних коліях у Польщі.

Економіка • 23 лютого, 14:08 • 22724 перегляди

У Польщі знову відкрили українські зерновози і зсипали ріпак на колії: Кубраков відреагував

Три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга, Німеччина, були пошкоджені на польській залізничній станції невідомими особами.

Економіка • 23 лютого, 09:33 • 30601 перегляди

"Марсель"-"Шахтар": де дивитися матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи, хто фаворит букмекерів

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "Марселем" і "Шахтарем" відбудеться на стадіоні "Велодром" у Марселі, букмекери віддають перевагу французькій команді.

Спорт • 22 лютого, 05:03 • 26367 перегляди

"Шахтар" - "Марсель": де дивитися, хто фаворит першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

Сьогодні, 15 лютого, "Шахтар" зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА 2023/24. Суперником української команди буде французький "Марсель".

Спорт • 15 лютого, 05:03 • 34162 перегляди