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Техніка

Суд у Німеччині не допустив операторів "Північних потоків" до справи щодо вибухів на газопроводах

Київ • УНН

 • 1116 перегляди

Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG не допустили до процесу як потерпілих. Суд у Гамбурзі розгляне справу про диверсію 14 жовтня.

Суд у Німеччині не допустив операторів "Північних потоків" до справи щодо вибухів на газопроводах

Оператор Nord Stream AG та компанія Nord Stream 2 AG поки не зможуть виступати як потерпілі з правами сторони обвинувачення у процесі щодо підриву газопроводів Nord Stream. Таке рішення ухвалив Вищий земельний суд Гамбурга. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Суд визнав, що компанії зазнали збитків унаслідок вибухів, однак не побачив підстав для їхньої участі у процесі як потерпілих, які виступають на стороні обвинувачення. Заявлені збитки на сотні мільйонів євро суд не визнав екзистенційними: йдеться про компанії, за якими стоять багатомільярдні інвестиції в газопроводи.

Суд окремо наголосив, що завдання кримінального процесу - встановити, чи скоїв обвинувачений злочин. Розглядати в межах цієї справи всю історію навколо Nord Stream, встановлювати інших можливих винуватців або створювати підґрунтя для майбутніх вимог про компенсацію суд не має наміру.

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Якщо під час процесу з’являться звинувачення на адресу самих компаній, вони зможуть повторно подати заяву про участь у процесі як потерпілі.

Контрольний пакет Nord Stream AG належить російському "Газпрому", а Nord Stream 2 AG повністю перебуває під його контролем. У справі вже висунуто обвинувачення ймовірному учаснику диверсії, громадянину України; ще одного підозрюваного раніше затримали за кордоном. Обидва заперечують свою причетність. Сам процес у Гамбурзі має розпочатися 14 жовтня.

Підрив "Північного потоку": хорватський суд дозволив екстрадицію українця в Німеччину24.09.26, 16:53 • 6938 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
Вибухи
Газпром
Bild
Гамбург
Німеччина
Україна