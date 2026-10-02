Суд у Німеччині не допустив операторів "Північних потоків" до справи щодо вибухів на газопроводах

Оператор Nord Stream AG та компанія Nord Stream 2 AG поки не зможуть виступати як потерпілі з правами сторони обвинувачення у процесі щодо підриву газопроводів Nord Stream. Таке рішення ухвалив Вищий земельний суд Гамбурга. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

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Суд визнав, що компанії зазнали збитків унаслідок вибухів, однак не побачив підстав для їхньої участі у процесі як потерпілих, які виступають на стороні обвинувачення. Заявлені збитки на сотні мільйонів євро суд не визнав екзистенційними: йдеться про компанії, за якими стоять багатомільярдні інвестиції в газопроводи.

Суд окремо наголосив, що завдання кримінального процесу - встановити, чи скоїв обвинувачений злочин. Розглядати в межах цієї справи всю історію навколо Nord Stream, встановлювати інших можливих винуватців або створювати підґрунтя для майбутніх вимог про компенсацію суд не має наміру.

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Якщо під час процесу з’являться звинувачення на адресу самих компаній, вони зможуть повторно подати заяву про участь у процесі як потерпілі.

Контрольний пакет Nord Stream AG належить російському "Газпрому", а Nord Stream 2 AG повністю перебуває під його контролем. У справі вже висунуто обвинувачення ймовірному учаснику диверсії, громадянину України; ще одного підозрюваного раніше затримали за кордоном. Обидва заперечують свою причетність. Сам процес у Гамбурзі має розпочатися 14 жовтня.

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