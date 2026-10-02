Суд в Германии не допустил операторов "Северных потоков" к делу о взрывах на газопроводах
Киев • УНН
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG не допустили к процессу в качестве потерпевших. Суд в Гамбурге рассмотрит дело о диверсии 14 октября.
Оператор Nord Stream AG и компания Nord Stream 2 AG пока не смогут выступать в качестве потерпевших с правами стороны обвинения в процессе по делу о подрыве газопроводов Nord Stream. Такое решение принял Высший земельный суд Гамбурга. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.
Детали
Суд признал, что компании понесли убытки в результате взрывов, однако не увидел оснований для их участия в процессе в качестве потерпевших, выступающих на стороне обвинения. Заявленные убытки в размере сотен миллионов евро суд не признал экзистенциальными: речь идет о компаниях, за которыми стоят многомиллиардные инвестиции в газопроводы.
Суд отдельно подчеркнул, что задача уголовного процесса — установить, совершил ли обвиняемый преступление. Рассматривать в рамках этого дела всю историю вокруг Nord Stream, устанавливать других возможных виновников или создавать основу для будущих требований о компенсации суд не намерен.
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Если во время процесса появятся обвинения в адрес самих компаний, они смогут повторно подать заявление об участии в процессе в качестве потерпевших.
Контрольный пакет Nord Stream AG принадлежит российскому «Газпрому», а Nord Stream 2 AG полностью находится под его контролем. По делу уже предъявлено обвинение предполагаемому участнику диверсии, гражданину Украины; еще одного подозреваемого ранее задержали за границей. Оба отрицают свою причастность. Сам процесс в Гамбурге должен начаться 14 октября.
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