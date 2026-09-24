Подрыв "Северного потока": хорватский суд разрешил экстрадицию украинца в Германию
Киев • УНН
Украинца подозревают в причастности к взрывам на "Северном потоке" в 2022 году. Защита назвала решение политизированным и готовит апелляцию.
Суд в Хорватии принял решение экстрадировать в Германию гражданина Украины, которого подозревают в причастности к взрывам на газопроводе "Северный поток" в 2022 году. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По данным немецкой прокуратуры, фигурант якобы был аквалангистом и входил в группу, организовавшую взрывы, произошедшие после полномасштабного вторжения россии в Украину в начале 2022 года.
Взрывы, которые россия и западные страны назвали диверсией, повредили газопровод "Северный поток-1" - жизненно важный маршрут для экспорта российского газа в Европу, - а также ветку "Северного потока-2", которая еще не была введена в эксплуатацию.
Адвокат украинца Николай Катеринчук назвал решение суда, принятое в пятницу на прошлой неделе, предвзятым и политизированным и заявил, что будет подана апелляция.
Немецкие суды признали это дело подпадающим под их юрисдикцию, поскольку поврежденные трубопроводы заканчиваются в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, а их разрушение повлияло на энергетическую и внутреннюю безопасность Германии
Дело "Северных потоков": в Хорватии задержали ещё одного подозреваемого19.08.26, 13:05 • 5314 просмотров