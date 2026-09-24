Подрыв "Северного потока": хорватский суд разрешил экстрадицию украинца в Германию

Суд в Хорватии принял решение экстрадировать в Германию гражданина Украины, которого подозревают в причастности к взрывам на газопроводе "Северный поток" в 2022 году. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным немецкой прокуратуры, фигурант якобы был аквалангистом и входил в группу, организовавшую взрывы, произошедшие после полномасштабного вторжения россии в Украину в начале 2022 года.

Взрывы, которые россия и западные страны назвали диверсией, повредили газопровод "Северный поток-1" - жизненно важный маршрут для экспорта российского газа в Европу, - а также ветку "Северного потока-2", которая еще не была введена в эксплуатацию.

Адвокат украинца Николай Катеринчук назвал решение суда, принятое в пятницу на прошлой неделе, предвзятым и политизированным и заявил, что будет подана апелляция.

Немецкие суды признали это дело подпадающим под их юрисдикцию, поскольку поврежденные трубопроводы заканчиваются в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, а их разрушение повлияло на энергетическую и внутреннюю безопасность Германии — говорится в сообщении.

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