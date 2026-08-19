Дело "Северных потоков": в Хорватии задержали ещё одного подозреваемого

В Хорватии задержали еще одного подозреваемого по делу о подрыве трубопровода "Северный поток" в сентябре 2022 года, сообщает федеральная прокуратура Германии, пишет УНН.

Детали

Как указано на сайте прокуратуры ФРГ, "сегодня утром (19 августа 2026 года) федеральная прокуратура задержала гражданина Украины Vladimir Z. в Пуле (Хорватия) местными полицейскими силами при координации Главного управления полиции Загреба во исполнение европейского ордера на арест, выданного следственным судьей федерального суда 3 июня 2024 года".

"Подозреваемый будет доставлен к следственному судье федерального суда после его экстрадиции из Хорватии", — говорится в сообщении.

Федеральная прокуратура ФРГ, как сообщается, предъявила обвинительное заключение еще одному подозреваемому Сергею К. (Serhii K.) в Высшем земельном суде Гамбурга 30 июня 2026 года.

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