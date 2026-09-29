Россия увеличит военные расходы на треть в 2027 году — они станут крупнейшими со времён СССР

Россия планирует в 2027 году увеличить расходы на армию и закупку вооружений до 17,1 трлн рублей — на 32% больше, чем предусмотрено бюджетом на 2026 год. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на Reuters и материалы российского Минфина, пишет УНН.

Детали

Согласно проекту бюджета, на военные нужды придется около 35% всех федеральных расходов России. Это станет самой высокой долей со времен СССР.

В среднем военные расходы составят около 1,42 трлн рублей в месяц, 46,9 млрд в день или почти 2 млрд рублей в час.

Сокращать военные расходы не планируют

Высокие расходы сохранятся и в дальнейшем. На 2028 год на оборону планируют направить 16,6 трлн рублей, а на 2029-й — 16,3 трлн. При этом еще год назад российское правительство планировало потратить на оборону в 2027 году лишь 13,5 трлн рублей.

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Для наполнения бюджета российские власти планируют ввести "налог на сверхприбыль" для горно-металлургических и золотодобывающих компаний, повысить максимальную ставку налога на пассивные доходы физических лиц до 22%, а также облагать 22% НДС покупки в иностранных интернет-магазинах.

По подсчетам экономиста Яниса Клюге, с начала 2022 года до середины 2026 года Россия уже потратила на войну около 57 трлн рублей с учетом секретных и связанных статей бюджета. К концу 2027 года общая сумма может достичь 74 трлн рублей, или около 876 млрд долларов.

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