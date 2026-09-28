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Удар рф по центру Киева: поврежден один из корпусов Минобразования, в НАН уже четверо пострадавших

Киев • УНН

 • 2558 просмотра

В результате удара рф по зданию НАН Украины в Киеве погиб человек, четверо пострадали. Спасатели ищут людей внутри.

Удар рф по центру Киева: поврежден один из корпусов Минобразования, в НАН уже четверо пострадавших

В результате атаки рф на здание Национальной академии наук Украины уже известно о четверых пострадавших и погибшей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Уже четверо пострадавших в нежилом здании в центре Киева. Троих раненых медики госпитализировали. Погиб один человек 

- сообщил Кличко. 

По его словам, поисково-спасательная операция продолжается.

Добавим

В свою очередь министр образования и науки Андрей Бутенко заявил, что "внутри (здания — ред.) остаются люди, спасатели проводят операцию по их спасению".

Сегодня в результате очередной российской атаки пострадало здание Национальной академии наук Украины. В результате попадания возник пожар. Внутри остаются люди, спасатели проводят операцию по их спасению. Мои соболезнования родным и близким 

- сообщил Бутенко.

Кроме того, по его словам, в результате атаки поврежден также один из корпусов Министерства образования и науки Украины. Среди работников министерства пострадавших нет.

россия продолжает целенаправленный террор против мирных людей. Под ежедневными ударами оказываются также украинские образование и наука. Враг наносит удары по детским садам, школам, колледжам, университетам и научным учреждениям. Разрушая образовательную и научную инфраструктуру, россия пытается запугать детей, родителей, педагогов и ученых, нарушить образовательный процесс и нормальную работу наших учреждений. Безопасность должна оставаться приоритетом при организации образовательного процесса или работы учреждений в соответствии с ситуацией с безопасностью 

- резюмировал министр.

Что еще стоит знать?

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, всего с начала суток 28 сентября в результате атак врага пострадали 14 человек. 6 из них находятся в стационарах городских больниц. Погибла одна женщина.

Антонина Туманова

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