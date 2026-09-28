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Нефть Brent подорожела до $105,70 после отказа Трампа от предложения Ирана относительно Ормузского пролива

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Brent подорожела до $105,70 после отказа Трампа от предложения Ирана относительно Ормузского пролива. Рынки опасаются новой инфляции.

Нефть Brent подорожела до $105,70 после отказа Трампа от предложения Ирана относительно Ормузского пролива

Мировые цены на нефть пошли вверх после того, как президент США Дональд Трамп отклонил последнее предложение Ирана о восстановлении работы Ормузского пролива. Brent подорожала на 1,3% — примерно до 105,70 доллара за баррель, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Иран предлагал восстановить полноценную работу одного из важнейших нефтяных маршрутов мира в течение 7 дней, однако Трамп отверг предложенные Тегераном условия. В то же время американский президент заявил, что ожидает возобновления переговоров уже на этой неделе.

Иран заявил о готовности к новым атакам США и ужесточил риторику27.09.26, 13:47 • 14121 просмотр

Рост нефтяных котировок усилил опасения по поводу инфляции. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 4 базисных пункта — до 5,20%, а фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,2%.

Подорожание нефти оказывает давление на мировые рынки

На фоне роста цен на энергоносители золото подешевело на 0,7% — примерно до 4255 долларов за унцию. Доллар, напротив, укрепился по отношению к большинству основных мировых валют.

Нефть WTI подорожала на 0,9% — до 93,26 доллара за баррель. На прошлой неделе средняя доходность глобальных облигаций впервые с 2007 года превысила 4%, что усилило опасения по поводу стоимости заимствований и перспектив мировой экономики.

Дополнительное давление создают ожидания дальнейшего повышения ставок в США. Трейдеры в настоящее время закладывают как минимум еще одно повышение ставки ФРС на 0,25 процентного пункта до конца года.

Трамп надеется возобновить переговоры с Ираном уже на следующей неделе, но есть нюанс28.09.26, 00:18 • 2504 просмотра

Степан Гафтко

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