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Нафта Brent подорожчала до $105,70 після відмови Трампа від пропозиції Ірану щодо Ормузької протоки

Київ • УНН

 • 1060 перегляди

Brent подорожчала до $105,70 після відмови Трампа від пропозиції Ірану щодо Ормузької протоки. Ринки побоюються нової інфляції.

Нафта Brent подорожчала до $105,70 після відмови Трампа від пропозиції Ірану щодо Ормузької протоки

Світові ціни на нафту пішли вгору після того, як президент США Дональд Трамп відхилив останню пропозицію Ірану щодо відновлення роботи Ормузької протоки. Brent подорожчала на 1,3% – приблизно до 105,70 долара за барель, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Іран пропонував відновити повноцінну роботу одного з найважливіших нафтових маршрутів світу протягом 7 днів, однак Трамп відкинув запропоновані Тегераном умови. Водночас американський президент заявив, що очікує відновлення переговорів уже цього тижня.

Іран заявив про готовність до нових атак США та загострив риторику27.09.26, 13:47 • 14133 перегляди

Зростання нафтових котирувань посилило побоювання щодо інфляції. Дохідність 10-річних казначейських облігацій США піднялася на 4 базисні пункти – до 5,20%, а ф'ючерси на S&P 500 втратили 0,2%.

Дорожча нафта тисне на світові ринки

На тлі зростання цін на енергоносії золото подешевшало на 0,7% – приблизно до 4255 доларів за унцію. Долар, навпаки, зміцнився відносно більшості основних світових валют.

Нафта WTI подорожчала на 0,9% – до 93,26 долара за барель. Минулого тижня середня дохідність глобальних облігацій уперше з 2007 року перевищила 4%, що посилило побоювання щодо вартості запозичень та перспектив світової економіки.

Додатковий тиск створюють очікування подальшого підвищення ставок у США. Трейдери наразі закладають щонайменше ще одне підвищення ставки ФРС на 0,25 процентного пункту до кінця року.

Трамп сподівається відновити переговори з Іраном вже наступного тижня, але є нюанс28.09.26, 00:18 • 2614 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Brent
Федеральна резервна система
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран