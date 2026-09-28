Трамп сподівається відновити переговори з Іраном вже наступного тижня, але є нюанс
Київ • УНН
Трамп заявив, що переговори з Іраном можуть відновитися наступного тижня за посередництва Катару. Він відкинув відкриття Ормузької протоки й не виключив нових ударів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на відновлення переговорів з Іраном наступного тижня, попри те, що напередодні відхилив пропозицію Тегерана щодо припинення вогню. Непрямі контакти між сторонами можуть розпочатися вже в понеділок, але Трамп хоче угоду, яка буде вигідною, повідомляє LRT з посиланням на Axios, пише УНН.
Деталі
Вони хочуть укласти угоду, але це не та угода, яку я хочу підписати
За даними Axios, новий раунд переговорів планують проводити за посередництва Катару. Раніше на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели непрямі переговори з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі.
Ормузька протока залишається ключовим питанням
Тегеран пропонував США відкрити Ормузьку протоку в межах домовленості про припинення вогню, однак Трамп відхилив цю пропозицію. Водночас американський президент заявив, що за вихідні через протоку пройшло понад 20 млн барелів нафти – найбільше від початку війни.
Іран заявив про готовність до нових атак США та загострив риторику27.09.26, 13:47 • 13937 переглядiв
До початку бойових дій через Ормузьку протоку транспортувалося близько п'ятої частини світових поставок нафти та газу.
При цьому Трамп не виключив нових американських ударів по Ірану. На запитання, чи розглядає він такий варіант, президент США відповів: "Я завжди про це думаю".
США заявили, що контролюють Ормузьку протоку, та відхилили вимоги Ірану27.09.26, 06:36 • 4676 переглядiв