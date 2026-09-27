Іран заявив про готовність до нових атак США та загострив риторику

Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS

Збройні сили Ірану готові до будь-яких нових атак з боку США — про це в неділю заявив речник армії Мохаммад Акрамінія (за повідомленням державних ЗМІ). Ця заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп повідомив, що відхилив пропозицію Ірану щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та припинення бойових дій, передає УНН із посиланням на Reuters.

Акрамінія зазначив, що збройні сили Ірану цілком готові до протистояння, і попередив: якщо США здійснять ще один напад на його країну, то зазнають значно більших втрат.

Трамп заявив про "великі шанси" на угоду з Іраном після зустрічі Віткоффа і Кушнера з посередниками

Окремо головнокомандувач армії Ірану Амір Хатамі заявив, що війна перебуває на критичному й вирішальному етапі. Він додав, що Тегеран не змириться із ситуацією, коли країна не може вести торгівлю, тоді як іноземні держави користуються стратегічними водними шляхами регіону.

"Якщо Іран не зможе торгувати, якщо Іран не зможе жити, то ніхто не зможе ні торгувати, ні жити. Ормузька протока — це символ нашої гідності й честі; ми не дозволимо ворогам країни використовувати цей ключовий логістичний вузол, доки іранський народ залишається в скрутному становищі".

Трамп пригрозив "знищити" Іран у разі провалу переговорів