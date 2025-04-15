БМ-30 "Смерч

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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14 квітня, 16:00 • 162637 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140150 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142897 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136461 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196787 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня росіяни обстріляли Донеччину, вбивши двох чоловіків у Донецькому та Покровську. Ще один чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу.

Суспільство • 23 березня, 17:22 • 160983 перегляди

Окупанти вдарили по Покровську: троє загиблих, один поранений

Російська армія завдала удару по Покровську. Внаслідок атаки троє людей загинули, ще одна отримала поранення. У Краматорську також є поранений, а у Розливі двоє людей постраждали від FPV-дрона.

Війна • 22 березня, 17:03 • 17890 перегляди

По Слов'янську росіяни вдарили 6 дронами, по Костянтинівці - "Смерчем": є загиблий та поранені

У Слов'янську двоє людей поранені внаслідок атаки дронів, а в Костянтинівці одна людина загинула та двоє поранені через обстріл з РСЗВ. Росіяни 16 разів обстріляли Донеччину за добу.

Війна • 20 березня, 08:39 • 11509 перегляди

Армія рф атакувала Костянтинівку та Покровськ: поранено 8 цивільних, серед них - дитина

Росіяни вдарили по Костянтинівці з РСЗВ "Смерч", поранивши подружжя. У Покровську поранені чоловік, жінка та їхній 15-річний син, а також ще троє цивільних.

Війна • 13 березня, 14:36 • 18462 перегляди

Авіаудари росії по Костянтинівці: кількість постраждалих зросла

Внаслідок п'яти авіаударів та ракетного обстрілу у Костянтинівці постраждало 8 людей. Пошкоджено житлові будинки, лікарню, магазини та критичну інфраструктуру.

Війна • 9 березня, 00:41 • 49802 перегляди

Донеччина: понад 4000 ворожих ударів, війська рф зруйнували лікарню і пошкодили перинатальний центр у Покровську

За добу рф завдала понад 4000 ударів по 9 населених пунктах Донеччини, пошкоджено 61 цивільний об'єкт. У Покровську зруйновано лікарню та пошкоджено перинатальний центр. В області постраждали троє мирних жителів.

Війна • 1 лютого, 09:33 • 30003 перегляди

Російський дрон вранці атакував центр Краматорська: що відомо

Російські війська атакували центр Краматорська БпЛА, без жертв. За добу в Донецькій області зафіксовано 3784 ворожих удари, 1 загиблий та 18 поранених, пошкоджено 89 цивільних об'єктів.

Війна • 31 січня, 11:51 • 31938 перегляди

Армія рф завдала удари по Костянтинівці та Краматорську: є загиблий та поранені

Внаслідок російських ударів по Костянтинівці та Краматорську загинула одна людина, троє поранені. Пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків та 2 автомобілі.

Війна • 23 січня, 10:39 • 27301 перегляди

У Покровську залишилося 7 300 осіб, евакуація сповільнилася через погіршення ситуації - МВА

Начальник Покровської МВА повідомив про погіршення безпекової ситуації та сповільнення евакуації. За добу росіяни атакували 10 населених пунктів Донеччини, поранивши 7 цивільних.

Суспільство • 6 січня, 16:29 • 23984 перегляди

росіяни вночі спробували зруйнувати переправу у Харківській області - ОВА

Окупанти намагалися зруйнувати цивільну переправу через річку Оскіл у Харківській області. Атака ускладнила доставку гуманітарної допомоги та евакуацію місцевих жителів.

Суспільство • 6 січня, 15:27 • 23119 перегляди

росіяни вранці атакували Харківщину з "Торнадо": що відомо про наслідки

Окупанти обстріляли село Орішанка з РСЗВ "Торнадо", пошкодивши будинки та інфраструктуру. Також зафіксовано атаки дронів-камікадзе у Харкові та авіабомб у Богодухівському районі.

Війна • 6 січня, 09:47 • 23539 перегляди

"АТЕШ" здійснив диверсію на залізниці рф: під загрозою постачання "Іскандерів"

Агенти "АТЕШ" провели диверсію на залізниці у Тверській області РФ, що з'єднує два стратегічні арсенали. Це ускладнило постачання ракет "Іскандер", "Точка-У" та інших боєприпасів для російських військ.

Війна • 2 січня, 04:28 • 108699 перегляди

Окупанти вдарили касетним снарядом по селу на Донеччині: загинув 11-річний хлопчик, є поранені

В результаті обстрілу села Першомар'ївка загинув 11-річний хлопчик, ще двоє людей поранені, серед них 13-річна дівчина. Голова Донецької ОВА закликає мешканців евакуюватися через небезпеку.

Війна • 20 листопада, 19:07 • 30899 перегляди

Евакуація у Покровську та Кураховому: скільки дітей залишаються у громадах

У Покровській громаді залишається 17 тис. людей, у Кураховому - близько 700-800. За добу з лінії фронту евакуйовано 214 людей і 10 дітей, при цьому ворог продовжує масовані обстріли регіону.

Суспільство • 13 листопада, 14:17 • 19590 перегляди

Армія рф вночі вдарила по Чугуєву: серед постраждалих четверо дітей

Російські війська атакували Чугуїв та Харків, внаслідок чого постраждали 15 цивільних, серед них п'ятеро дітей. В Чугуєві використали РСЗВ "Торнадо-С", а в Харкові авіаційною бомбою пошкоджено житловий будинок.

Війна • 28 жовтня, 06:49 • 16508 перегляди

Двоє загиблих та 13 поранених - наслідки обстрілів рф Донеччини

Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинуло 2 людини, поранено 13 осіб. Пошкоджено 70 цивільних об'єктів у 8 населених пунктах, включаючи 22 житлових будинки.

Війна • 27 жовтня, 09:20 • 20832 перегляди

Скоро будуть конкретні результати, які побачать не тільки в Україні, а і в рф: нардеп про ракети для ОТРК "Грім"

Нардеп Єгор Чернєв повідомив про успішні випробування українських балістичних ракет для ОТРК "Грім". Результати скоро побачать в Україні та рф, але є проблеми з виробництвом ракет для РСЗВ "Вільха".

Війна • 22 жовтня, 14:03 • 32858 перегляди

російські обстріли на Донеччині: двоє загиблих, троє поранених за добу

Окупанти завдали 2774 удари по 17 населених пунктах Донецької області. Пошкоджено 37 цивільних об'єктів, включаючи 22 житлових будинки. Найбільше постраждали Мирноград, Сіверськ та Костянтинівка.

Війна • 1 жовтня, 07:12 • 24055 перегляди

За добу росіяни понад 3 тис. разів обстріляли Донеччину, атакувавши 17 населених пунктів, двоє людей загинуло

За добу російські війська атакували 17 населених пунктів Донецької області, пошкодивши 83 цивільних об'єкти. Серед постраждалих є діти, найбільше руйнувань зазнали Краматорськ, Удачне та Шахове.

Війна • 24 вересня, 07:38 • 18173 перегляди

Армія рф атакувала Харків та п'ять районів: є загибла та п'ять поранених, у тому числі 4 поліцейських

Російські війська обстріляли Харків та 5 районів області. Загинула 82-річна жінка, поранено 5 осіб, у тому числі 4 поліцейських. Пошкоджено будинки, автомобілі та інфраструктуру.

Війна • 24 вересня, 07:06 • 15660 перегляди

Троє поліцейських отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині

Російські війська обстріляли селище Старий Салтів у Харківській області, поранивши трьох поліцейських. Відкрито кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.

Війна • 23 вересня, 12:14 • 14540 перегляди

Донеччину росіяни обстріляли 2908 разів за добу

Російські війська здійснили 2908 обстрілів по Донеччині, вразивши 17 населених пунктів. Пошкоджено 140 цивільних об'єктів, включаючи 72 житлових будинки, поранено 17 мирних жителів.

Війна • 21 вересня, 11:35 • 24092 перегляди

На "демілітаризованому" складі в краснодарському краї рф зберігали північнокорейські ракети - ЦПД РНБО

На складі в краснодарському краї рф, атакованому безпілотниками, зберігалися північнокорейські ракети KN23 та боєприпаси "Смерч".

Війна • 21 вересня, 08:29 • 34334 перегляди

Троє загиблих, восьмеро поранених, пошкоджені заклади освіти - наслідки ворожих обстрілів Донеччини

Російські війська обстріляли 17 населених пунктів Донецької області. Загинуло троє місцевих жителів, восьмеро поранено. Пошкоджено 58 цивільних об'єктів, включаючи житлові будинки та заклади освіти.

Суспільство • 20 вересня, 08:00 • 17979 перегляди

російські удари по Донеччині: 3 загиблих, 9 поранених за добу

Окупанти атакували 12 населених пунктів Донецької області, завдавши 2806 ударів. Пошкоджено 58 цивільних об'єктів, включаючи 36 житлових будинків, найбільше постраждав Мирноград.

Війна • 19 серпня, 07:44 • 41559 перегляди

По Костянтинівці окупанти двічі вдарили касетними боєприпасами, за добу на Донеччині через обстріли рф троє загиблих і 5 поранених

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донецької області, завдавши 2766 ударів. У Костянтинівці двічі застосували касетні боєприпаси, пошкоджено 13 цивільних об'єктів.

Війна • 16 серпня, 07:03 • 26260 перегляди

Донеччина: росіяни вночі вдарили дроном по Селидовому, за добу понад 2,8 тис. атак рф

Російські окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донецької області 2849 разів за добу. Найбільше постраждала Костянтинівка, де загинуло 14 цивільних, включаючи 2 дітей, та поранено 40 осіб.

Війна • 10 серпня, 08:58 • 100500 перегляди

Після удару по "Еко-маркету" росіяни обстріляли приватний сектор Костянтинівки: є поранені

Після ранкового удару по "Еко-маркету" росіяни знову обстріляли Костянтинівку, поранено 2 цивільних.

Війна • 9 серпня, 13:11 • 25179 перегляди

Донеччина: росіяни скинули авіабомби на Гродівку та Роздольне, за добу є загиблий та 3 поранених

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донецької області, в цілому завдавши 2878 по регіону ударів за добу. Пошкоджено 83 цивільні об'єкти, включаючи житлові будинки, медзаклад та заклад освіти.

Війна • 5 серпня, 08:37 • 34656 перегляди

Донеччина: армія рф уночі завдала 11 ракетних ударів по Покровську та Мирнограду

Вночі російські війська атакували Покровськ і Мирноград 11 ракетами. За добу в Донецькій області зафіксовано 2757 обстрілів, 3 загиблих і 8 поранених, пошкоджено 90 цивільних об'єктів.

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