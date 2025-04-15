БМ-30 "Смерч

23 березня росіяни обстріляли Донеччину, вбивши двох чоловіків у Донецькому та Покровську. Ще один чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу.
Російська армія завдала удару по Покровську. Внаслідок атаки троє людей загинули, ще одна отримала поранення. У Краматорську також є поранений, а у Розливі двоє людей постраждали від FPV-дрона.
У Слов'янську двоє людей поранені внаслідок атаки дронів, а в Костянтинівці одна людина загинула та двоє поранені через обстріл з РСЗВ. Росіяни 16 разів обстріляли Донеччину за добу.
Росіяни вдарили по Костянтинівці з РСЗВ "Смерч", поранивши подружжя. У Покровську поранені чоловік, жінка та їхній 15-річний син, а також ще троє цивільних.
Внаслідок п'яти авіаударів та ракетного обстрілу у Костянтинівці постраждало 8 людей. Пошкоджено житлові будинки, лікарню, магазини та критичну інфраструктуру.
За добу рф завдала понад 4000 ударів по 9 населених пунктах Донеччини, пошкоджено 61 цивільний об'єкт. У Покровську зруйновано лікарню та пошкоджено перинатальний центр. В області постраждали троє мирних жителів.
Російські війська атакували центр Краматорська БпЛА, без жертв. За добу в Донецькій області зафіксовано 3784 ворожих удари, 1 загиблий та 18 поранених, пошкоджено 89 цивільних об'єктів.
Внаслідок російських ударів по Костянтинівці та Краматорську загинула одна людина, троє поранені. Пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків та 2 автомобілі.
Начальник Покровської МВА повідомив про погіршення безпекової ситуації та сповільнення евакуації. За добу росіяни атакували 10 населених пунктів Донеччини, поранивши 7 цивільних.
Окупанти намагалися зруйнувати цивільну переправу через річку Оскіл у Харківській області. Атака ускладнила доставку гуманітарної допомоги та евакуацію місцевих жителів.
Окупанти обстріляли село Орішанка з РСЗВ "Торнадо", пошкодивши будинки та інфраструктуру. Також зафіксовано атаки дронів-камікадзе у Харкові та авіабомб у Богодухівському районі.
Агенти "АТЕШ" провели диверсію на залізниці у Тверській області РФ, що з'єднує два стратегічні арсенали. Це ускладнило постачання ракет "Іскандер", "Точка-У" та інших боєприпасів для російських військ.
В результаті обстрілу села Першомар'ївка загинув 11-річний хлопчик, ще двоє людей поранені, серед них 13-річна дівчина. Голова Донецької ОВА закликає мешканців евакуюватися через небезпеку.
У Покровській громаді залишається 17 тис. людей, у Кураховому - близько 700-800. За добу з лінії фронту евакуйовано 214 людей і 10 дітей, при цьому ворог продовжує масовані обстріли регіону.
Російські війська атакували Чугуїв та Харків, внаслідок чого постраждали 15 цивільних, серед них п'ятеро дітей. В Чугуєві використали РСЗВ "Торнадо-С", а в Харкові авіаційною бомбою пошкоджено житловий будинок.
Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинуло 2 людини, поранено 13 осіб. Пошкоджено 70 цивільних об'єктів у 8 населених пунктах, включаючи 22 житлових будинки.
Нардеп Єгор Чернєв повідомив про успішні випробування українських балістичних ракет для ОТРК "Грім". Результати скоро побачать в Україні та рф, але є проблеми з виробництвом ракет для РСЗВ "Вільха".
Окупанти завдали 2774 удари по 17 населених пунктах Донецької області. Пошкоджено 37 цивільних об'єктів, включаючи 22 житлових будинки. Найбільше постраждали Мирноград, Сіверськ та Костянтинівка.
За добу російські війська атакували 17 населених пунктів Донецької області, пошкодивши 83 цивільних об'єкти. Серед постраждалих є діти, найбільше руйнувань зазнали Краматорськ, Удачне та Шахове.
Російські війська обстріляли Харків та 5 районів області. Загинула 82-річна жінка, поранено 5 осіб, у тому числі 4 поліцейських. Пошкоджено будинки, автомобілі та інфраструктуру.
Російські війська обстріляли селище Старий Салтів у Харківській області, поранивши трьох поліцейських. Відкрито кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.
Російські війська здійснили 2908 обстрілів по Донеччині, вразивши 17 населених пунктів. Пошкоджено 140 цивільних об'єктів, включаючи 72 житлових будинки, поранено 17 мирних жителів.
На складі в краснодарському краї рф, атакованому безпілотниками, зберігалися північнокорейські ракети KN23 та боєприпаси "Смерч".
Російські війська обстріляли 17 населених пунктів Донецької області. Загинуло троє місцевих жителів, восьмеро поранено. Пошкоджено 58 цивільних об'єктів, включаючи житлові будинки та заклади освіти.
Окупанти атакували 12 населених пунктів Донецької області, завдавши 2806 ударів. Пошкоджено 58 цивільних об'єктів, включаючи 36 житлових будинків, найбільше постраждав Мирноград.
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донецької області, завдавши 2766 ударів. У Костянтинівці двічі застосували касетні боєприпаси, пошкоджено 13 цивільних об'єктів.
Російські окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донецької області 2849 разів за добу. Найбільше постраждала Костянтинівка, де загинуло 14 цивільних, включаючи 2 дітей, та поранено 40 осіб.
Після ранкового удару по "Еко-маркету" росіяни знову обстріляли Костянтинівку, поранено 2 цивільних.
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донецької області, в цілому завдавши 2878 по регіону ударів за добу. Пошкоджено 83 цивільні об'єкти, включаючи житлові будинки, медзаклад та заклад освіти.
Вночі російські війська атакували Покровськ і Мирноград 11 ракетами. За добу в Донецькій області зафіксовано 2757 обстрілів, 3 загиблих і 8 поранених, пошкоджено 90 цивільних об'єктів.