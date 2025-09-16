$41.280.03
08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Запоріжжя зросла до 18

Київ • УНН

 • 30 перегляди

У Запоріжжі після нічної атаки російських військ кількість постраждалих зросла до 18 осіб. Люди звертаються до лікарів з осколковими пораненнями, контузіями та гострими реакціями на стрес.

Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Запоріжжя зросла до 18

У Запоріжжі внаслідок нічної атаки російських військ відомо про вже 18 постраждалих, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Уже 18 поранених - збільшується кількість постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя

- написав Федоров.

З його слів, жителі обласного центру продовжують звертатися до лікарів з осколковими пораненнями, контузіями, гострими реакціями на стрес.

Більшість людей після отримання медичної допомоги продовжуватимуть лікуватися вдома, зазначив він.

Доповнення

Раніше у ДСНС повідомляли, що у Запоріжжі внаслідок ракетного удару ворога загинула людина, також було відомо про 13 постраждалих, серед них 2 дитини.

Як повідомляв голова ОВА, ворог щонайменше 10 разів ударив по обласному центру, попередньо з РСЗВ "Торнадо-С". Атаки прийшлися по двох районах міста - Комунарському та Шевченківському.

Також Федоров повідомив, що пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, 12 будинків приватного сектору, два з них зайнялися. Понівечено і кілька нежитлових будівель, одна - горіла.

За даними ДСНС, виникли масштабні пожежі: вогонь охопив три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м.

Відомо про одного загиблого та семеро поранених: деталі масованого удару по Запоріжжю16.09.25, 01:34 • 19854 перегляди

За минулу добу у Запорізькій області, за даними голови ОВА, двоє людей загинули та 14 дістали поранення внаслідок ворожих атак на Пологівський район та Запоріжжя. Впродовж доби окупанти завдали 540 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 134 повідомлення про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, комерційних приміщень, підприємств, електрообладнання, автомобілів та господарчих будівель.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
БМ-30 «Смерч»
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Запоріжжя