Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Запоріжжя зросла до 18
Київ • УНН
У Запоріжжі після нічної атаки російських військ кількість постраждалих зросла до 18 осіб. Люди звертаються до лікарів з осколковими пораненнями, контузіями та гострими реакціями на стрес.
У Запоріжжі внаслідок нічної атаки російських військ відомо про вже 18 постраждалих, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Уже 18 поранених - збільшується кількість постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя
З його слів, жителі обласного центру продовжують звертатися до лікарів з осколковими пораненнями, контузіями, гострими реакціями на стрес.
Більшість людей після отримання медичної допомоги продовжуватимуть лікуватися вдома, зазначив він.
Доповнення
Раніше у ДСНС повідомляли, що у Запоріжжі внаслідок ракетного удару ворога загинула людина, також було відомо про 13 постраждалих, серед них 2 дитини.
Як повідомляв голова ОВА, ворог щонайменше 10 разів ударив по обласному центру, попередньо з РСЗВ "Торнадо-С". Атаки прийшлися по двох районах міста - Комунарському та Шевченківському.
Також Федоров повідомив, що пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, 12 будинків приватного сектору, два з них зайнялися. Понівечено і кілька нежитлових будівель, одна - горіла.
За даними ДСНС, виникли масштабні пожежі: вогонь охопив три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м.
За минулу добу у Запорізькій області, за даними голови ОВА, двоє людей загинули та 14 дістали поранення внаслідок ворожих атак на Пологівський район та Запоріжжя. Впродовж доби окупанти завдали 540 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 134 повідомлення про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, комерційних приміщень, підприємств, електрообладнання, автомобілів та господарчих будівель.