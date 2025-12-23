Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News
Київ • УНН
Між спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та держсекретарем Марко Рубіо існує розкол щодо завершення війни в Україні. Віткофф пропонує поступки з боку України, тоді як Рубіо виступає за посилення тиску на росію.
Між спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та держсекретарем Марко Рубіо існує тривалий розкол у поглядах на те, як завершити війну в Україні та наскільки США повинні довіряти обіцянкам росії. Про це із посиланням на кілька неназваних нинішніх та колишніх чиновників США та Європи пише NBC News, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що, прагнучи швидко укласти "угоду", як доручив президент США Дональд Трамп, Віткофф наполягав на пропозиціях, які покладають на Україну обов'язок піти на поступки, відмовитися від територій та прийняти ризики для своєї майбутньої безпеки.
Рубіо та деякі інші посадовці адміністрації виступають за посилення економічного та військового тиску на росію, щоб змусити ... путіна піти на поступки та гарантувати безпечне майбутнє для України, що є точкою зору, яку поділяють європейські союзники Америки
Вказується, що деякі нинішні та колишні посадовці США мають занепокоєння щодо Віткоффа, яке "виходить за рамки його ведення переговорів щодо припинення війни": його вважають "таким, що має недбалий підхід до безпеки, це викликає побоювання, що він може використовувати незахищені засоби зв'язку, які можуть зробити його вразливим до підслуховування його розмов іноземними суб'єктами".
Те, як розгортатимуться розбіжності між Рубіо та Віткоффом, може визначити, чим закінчиться війна в Україні та як Америку сприйматимуть її союзники та супротивники
Водночас у Білому домі журналістів запевнили, що Рубіо та Віткофф працюють узгоджено й спільно докладають зусиль аби припинити війну в Україні.
Нагадаємо
Посланець Білого дому Стів Віткофф заявив, що переговори в Маямі у США з його російським колегою кирилом дмитрієвим та українським радником з національної безпеки Рустемом Умєровим були "продуктивними та конструктивними", але "дискусії не дали чітких проривів у припиненні війни".
