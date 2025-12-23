$42.250.09
22 грудня, 19:00
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 20841 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 34566 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 26225 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 25796 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 25055 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 23314 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21036 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 18269 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13878 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News

Київ • УНН

 • 412 перегляди

Між спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та держсекретарем Марко Рубіо існує розкол щодо завершення війни в Україні. Віткофф пропонує поступки з боку України, тоді як Рубіо виступає за посилення тиску на росію.

Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News

Між спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та держсекретарем Марко Рубіо існує тривалий розкол у поглядах на те, як завершити війну в Україні та наскільки США повинні довіряти обіцянкам росії. Про це із посиланням на кілька неназваних нинішніх та колишніх чиновників США та Європи пише NBC News, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що, прагнучи швидко укласти "угоду", як доручив президент США Дональд Трамп, Віткофф наполягав на пропозиціях, які покладають на Україну обов'язок піти на поступки, відмовитися від територій та прийняти ризики для своєї майбутньої безпеки.

Рубіо та деякі інші посадовці адміністрації виступають за посилення економічного та військового тиску на росію, щоб змусити ... путіна піти на поступки та гарантувати безпечне майбутнє для України, що є точкою зору, яку поділяють європейські союзники Америки

- йдеться у статті.

"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"23.12.25, 04:14 • 3728 переглядiв

Вказується, що деякі нинішні та колишні посадовці США мають занепокоєння щодо Віткоффа, яке "виходить за рамки його ведення переговорів щодо припинення війни": його вважають "таким, що має недбалий підхід до безпеки, це викликає побоювання, що він може використовувати незахищені засоби зв'язку, які можуть зробити його вразливим до підслуховування його розмов іноземними суб'єктами".

Те, як розгортатимуться розбіжності між Рубіо та Віткоффом, може визначити, чим закінчиться війна в Україні та як Америку сприйматимуть її союзники та супротивники

- вказує видання.

Водночас у Білому домі журналістів запевнили, що Рубіо та Віткофф працюють узгоджено й спільно докладають зусиль аби припинити війну в Україні.

Нагадаємо

Посланець Білого дому Стів Віткофф заявив, що переговори в Маямі у США з його російським колегою кирилом дмитрієвим та українським радником з національної безпеки Рустемом Умєровим були "продуктивними та конструктивними", але "дискусії не дали чітких проривів у припиненні війни".

Найскладніші питання завжди залишаються наостанок: Рубіо про переговори щодо припинення війни в Україні19.12.25, 19:52 • 4971 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна