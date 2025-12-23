$42.250.09
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Между спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и госсекретарем Марко Рубио существует раскол относительно завершения войны в Украине. Виткофф предлагает уступки со стороны Украины, тогда как Рубио выступает за усиление давления на Россию.

Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News

Между спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и госсекретарем Марко Рубио существует давний раскол во взглядах на то, как завершить войну в Украине и насколько США должны доверять обещаниям России. Об этом со ссылкой на несколько неназванных нынешних и бывших чиновников США и Европы пишет NBC News, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что, стремясь быстро заключить "сделку", как поручил президент США Дональд Трамп, Виткофф настаивал на предложениях, которые возлагают на Украину обязанность пойти на уступки, отказаться от территорий и принять риски для своей будущей безопасности.

Рубио и некоторые другие должностные лица администрации выступают за усиление экономического и военного давления на Россию, чтобы заставить... Путина пойти на уступки и гарантировать безопасное будущее для Украины, что является точкой зрения, которую разделяют европейские союзники Америки

- говорится в статье.

"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"23.12.25, 04:14 • 3598 просмотров

Указывается, что некоторые нынешние и бывшие должностные лица США обеспокоены Виткоффом, что "выходит за рамки его ведения переговоров по прекращению войны": его считают "имеющим небрежный подход к безопасности, это вызывает опасения, что он может использовать незащищенные средства связи, которые могут сделать его уязвимым для подслушивания его разговоров иностранными субъектами".

То, как будут развиваться разногласия между Рубио и Виткоффом, может определить, чем закончится война в Украине и как Америку будут воспринимать ее союзники и противники

- указывает издание.

В то же время в Белом доме журналистов заверили, что Рубио и Виткофф работают согласованно и совместно прилагают усилия, чтобы прекратить войну в Украине.

Напомним

Посланник Белого дома Стив Виткофф заявил, что переговоры в Майами в США с его российским коллегой Кириллом Дмитриевым и украинским советником по национальной безопасности Рустемом Умеровым были "продуктивными и конструктивными", но "дискуссии не дали четких прорывов в прекращении войны".

Самые сложные вопросы всегда остаются напоследок: Рубио о переговорах по прекращению войны в Украине19.12.25, 19:52 • 4971 просмотр

Вадим Хлюдзинский

