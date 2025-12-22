$42.250.09
Мирні переговори у Маямі щодо війни рф проти України не призвели до прориву - Politico

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Переговори у Маямі між США, Україною та Росією щодо припинення війни були продуктивними, але без чітких проривів. Розрив між сторонами залишається величезним, а Зеленський закликає до посиленого тиску на Москву.

Мирні переговори у Маямі щодо війни рф проти України не призвели до прориву - Politico

Посланець Білого дому Стів Віткофф заявив у неділю, що переговори в Маямі у США з його російським колегою кирилом дмитрієвим та українським радником з національної безпеки Рустемом Умєровим були "продуктивними та конструктивними", але "дискусії не дали чітких проривів у припиненні війни", повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого та сталого миру, - написав Віткофф у своїй заяві. - Наш спільний пріоритет - зупинити вбивства, забезпечити гарантовану безпеку та створити умови для відновлення, стабільності та довгострокового процвітання України".

"росія віддана миру": Стів Віткофф підбив підсумки "продуктивних" переговорів у Флориді22.12.25, 07:58 • 3860 переглядiв

Ці результати, зазначає видання, "стали кульмінацією зустрічей на вихідних у Флориді через кілька тижнів після того, як адміністрація Трампа запропонувала план завершення війни в Україні з раннім проєктом, який чиновники у Києві та їхні прихильники в ЄС назвали непрацездатним". Переговірники від росії, України, Європи та США продовжували обговорювати пропозиції протягом останніх тижнів, хоча Україна та росія не вели прямих переговорів, і кожна сторона окремо зустрічалася з американськими чиновниками у Флориді, зазначає видання.

"Представники росії та України поділилися коментарями Віткоффа в соціальних мережах у неділю, але не надали жодних додаткових подробиць щодо можливого прогресу, досягнутого в переговорах", - ідеться у публікації. Умєров опублікував дослівну копію заяви Віткоффа щодо України на X. А дмитрієв повторив заяву Віткоффа про переговори з росією.

"Розрив між бажаннями двох протиборчих сторін залишається величезним", - сказано у публікації.

Президент України Володимир Зеленський заявив у суботу ввечері: "Найскладнішими питаннями були і залишаються території України". Контроль над Запорізькою атомною електростанцією, фінансування післявоєнного відновлення та "кілька технічних питань, пов’язаних із гарантіями безпеки" також залишаються каменями спотикання, додав він.

Він закликав США чинити посилений тиск на москву.

"Америка повинна чітко сказати: якщо не дипломатія, то буде застосовано повний тиск, дуже сильний пакет озброєнь для України, дуже сильна підтримка України, і Сполучені Штати застосують всеохопні санкції проти всієї економіки та всіх секторів, які генерують дохід для росіян", - сказав Зеленський.

Зеленський: найважчими залишаються питання територій, ЗАЕС та відновлення, але Україна передала США своє бачення20.12.25, 18:41 • 4340 переглядiв

юрій ушаков, помічник глави кремля володимира путіна, заявив, що більшість мирних планів, запропонованих у Маямі, були висунуті Україною та Європою та здаються "досить неконструктивними", повідомляють росЗМІ.

кремль скептично оцінив спроби України та Європи змінити мирний план Трампа22.12.25, 00:24 • 3346 переглядiв

дмитрієв, посланець кремля та бізнесмен, заявив у неділю, що "підпалювачі війни" не втручалися в переговори, сказавши, що "все гаразд", пишуть росЗМІ.

Посольства Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі у Вашингтоні, як вказано, не одразу відповіли на запит видання про коментар.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив журналістам у п'ятницю, що "у нас ще є шлях, щоб пройти", перш ніж підписати можливу угоду, додавши, що мирні переговори можуть затягнутися ще на кілька місяців. Його коментарі затьмарили понеділкову заяву Трампа про те, що сторони "зараз ближче, ніж будь-коли" до досягнення угоди про припинення війни, пише видання.

Найскладніші питання завжди залишаються наостанок: Рубіо про переговори щодо припинення війни в Україні19.12.25, 19:52 • 4932 перегляди

Зеленський заявив, що американські чиновники запропонували тристоронню зустріч з українськими та російськими радниками з національної безпеки - можливість, яку кремль заперечив у неділю, - але поставив під сумнів, чи це може допомогти досягти прогресу в переговорах.

Зеленський: США запропонували тристоронню зустріч радників з нацбезпеки України, Америки та росії20.12.25, 20:43 • 5316 переглядiв

У неділю офіс президента Франції Еммануеля Макрона сигналізував, що він може бути відкритим для зустрічі з путіним, заявивши: "Ми вирішимо найближчими днями, який найкращий спосіб діяти далі".

"У найближчі тижні": Макрон вважає "корисним" відновлення взаємодії Європи з путіним19.12.25, 10:18 • 3724 перегляди

Це сталося після того, як європейські лідери минулого тижня погодилися надати Україні позику в 90 мільярдів євро за рахунок спільного боргу після того, як Бельгія зірвала план використання заморожених російських активів для фінансування воєнних зусиль України.

Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки19.12.25, 08:31 • 22616 переглядiв

Намагання у Вашингтоні зміцнити підтримку України мали неоднозначні результати, пише видання. Законопроєкт, який передбачає запровадження нових, більш жорстких санкцій проти росії, не отримав підтримки у Конгресі США, вказує видання.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, один з головних авторів законопроєкту, закликав адміністрацію Трампа посилити тиск на кремль, якщо путін не погодиться розпочати мирні переговори.

"Якщо путін скаже "ні", нам потрібно кардинально змінити правила гри, зокрема надати Україні ракети Tomahawk  для ураження заводів з виробництва безпілотників та ракет, які існують у росії, - сказав він у недільному інтерв'ю на каналі NBC "Meet the Press" з Крістен Велкер. - Я б пішов ва-банк, якби путін сказав "ні".

Сенатор Грем закликав Трампа захоплювати танкери з російською нафтою, як венесуельські21.12.25, 23:10 • 3684 перегляди

Інші члени адміністрації, як пише видання, були набагато менш прихильні до України. Виступаючи на AmericaFest організації Turning Point USA у Фініксі минулими вихідними, директор Національної розвідки США Тулсі Габбард звинуватила "глибинну державу в розвідувальному співтоваристві" у розпалюванні страху "як способу виправдання продовження війни в їхніх зусиллях підірвати зусилля президента Трампа щодо миру" - зауваження, які отримали похвалу від російського представника дмитрієва, зазначає видання.

"Брехня та пропаганда": у розвідці США прокоментували інформацію ЗМІ про плани путіна захопити всю Україну та частину Європи21.12.25, 03:44 • 20286 переглядiв

Юлія Шрамко

