Посланець Білого дому Стів Віткофф заявив у неділю, що переговори в Маямі у США з його російським колегою кирилом дмитрієвим та українським радником з національної безпеки Рустемом Умєровим були "продуктивними та конструктивними", але "дискусії не дали чітких проривів у припиненні війни", повідомляє Politico, пише УНН.

"Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого та сталого миру, - написав Віткофф у своїй заяві. - Наш спільний пріоритет - зупинити вбивства, забезпечити гарантовану безпеку та створити умови для відновлення, стабільності та довгострокового процвітання України".

Ці результати, зазначає видання, "стали кульмінацією зустрічей на вихідних у Флориді через кілька тижнів після того, як адміністрація Трампа запропонувала план завершення війни в Україні з раннім проєктом, який чиновники у Києві та їхні прихильники в ЄС назвали непрацездатним". Переговірники від росії, України, Європи та США продовжували обговорювати пропозиції протягом останніх тижнів, хоча Україна та росія не вели прямих переговорів, і кожна сторона окремо зустрічалася з американськими чиновниками у Флориді, зазначає видання.

"Представники росії та України поділилися коментарями Віткоффа в соціальних мережах у неділю, але не надали жодних додаткових подробиць щодо можливого прогресу, досягнутого в переговорах", - ідеться у публікації. Умєров опублікував дослівну копію заяви Віткоффа щодо України на X. А дмитрієв повторив заяву Віткоффа про переговори з росією.

"Розрив між бажаннями двох протиборчих сторін залишається величезним", - сказано у публікації.

Президент України Володимир Зеленський заявив у суботу ввечері: "Найскладнішими питаннями були і залишаються території України". Контроль над Запорізькою атомною електростанцією, фінансування післявоєнного відновлення та "кілька технічних питань, пов’язаних із гарантіями безпеки" також залишаються каменями спотикання, додав він.

Він закликав США чинити посилений тиск на москву.

"Америка повинна чітко сказати: якщо не дипломатія, то буде застосовано повний тиск, дуже сильний пакет озброєнь для України, дуже сильна підтримка України, і Сполучені Штати застосують всеохопні санкції проти всієї економіки та всіх секторів, які генерують дохід для росіян", - сказав Зеленський.

юрій ушаков, помічник глави кремля володимира путіна, заявив, що більшість мирних планів, запропонованих у Маямі, були висунуті Україною та Європою та здаються "досить неконструктивними", повідомляють росЗМІ.

дмитрієв, посланець кремля та бізнесмен, заявив у неділю, що "підпалювачі війни" не втручалися в переговори, сказавши, що "все гаразд", пишуть росЗМІ.

Посольства Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі у Вашингтоні, як вказано, не одразу відповіли на запит видання про коментар.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив журналістам у п'ятницю, що "у нас ще є шлях, щоб пройти", перш ніж підписати можливу угоду, додавши, що мирні переговори можуть затягнутися ще на кілька місяців. Його коментарі затьмарили понеділкову заяву Трампа про те, що сторони "зараз ближче, ніж будь-коли" до досягнення угоди про припинення війни, пише видання.

Зеленський заявив, що американські чиновники запропонували тристоронню зустріч з українськими та російськими радниками з національної безпеки - можливість, яку кремль заперечив у неділю, - але поставив під сумнів, чи це може допомогти досягти прогресу в переговорах.

У неділю офіс президента Франції Еммануеля Макрона сигналізував, що він може бути відкритим для зустрічі з путіним, заявивши: "Ми вирішимо найближчими днями, який найкращий спосіб діяти далі".

Це сталося після того, як європейські лідери минулого тижня погодилися надати Україні позику в 90 мільярдів євро за рахунок спільного боргу після того, як Бельгія зірвала план використання заморожених російських активів для фінансування воєнних зусиль України.

Намагання у Вашингтоні зміцнити підтримку України мали неоднозначні результати, пише видання. Законопроєкт, який передбачає запровадження нових, більш жорстких санкцій проти росії, не отримав підтримки у Конгресі США, вказує видання.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, один з головних авторів законопроєкту, закликав адміністрацію Трампа посилити тиск на кремль, якщо путін не погодиться розпочати мирні переговори.

"Якщо путін скаже "ні", нам потрібно кардинально змінити правила гри, зокрема надати Україні ракети Tomahawk для ураження заводів з виробництва безпілотників та ракет, які існують у росії, - сказав він у недільному інтерв'ю на каналі NBC "Meet the Press" з Крістен Велкер. - Я б пішов ва-банк, якби путін сказав "ні".

Інші члени адміністрації, як пише видання, були набагато менш прихильні до України. Виступаючи на AmericaFest організації Turning Point USA у Фініксі минулими вихідними, директор Національної розвідки США Тулсі Габбард звинуватила "глибинну державу в розвідувальному співтоваристві" у розпалюванні страху "як способу виправдання продовження війни в їхніх зусиллях підірвати зусилля президента Трампа щодо миру" - зауваження, які отримали похвалу від російського представника дмитрієва, зазначає видання.

