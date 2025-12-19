"У найближчі тижні": Макрон вважає "корисним" відновлення взаємодії Європи з путіним
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Європі було б корисно відновити взаємодію з Володимиром Путіним. Він наголосив, що європейці повинні знайти засоби для цього найближчими тижнями.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що, на його думку, для Європи було б "корисно" відновити взаємодію з главою кремля володимиром путіним, пише УНН з посиланням на BBC.
Я вважаю, що в наших інтересах, як європейців та українців, знайти правильну основу для відновлення цієї дискусії
Президент Франції додав, що європейці повинні знайти засоби для цього "в найближчі тижні".
