"В ближайшие недели": Макрон считает "полезным" возобновление взаимодействия Европы с Путиным
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европе было бы полезно возобновить взаимодействие с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что европейцы должны найти средства для этого в ближайшие недели.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, по его мнению, для Европы было бы "полезно" возобновить взаимодействие с главой кремля владимиром путиным, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Я считаю, что в наших интересах, как европейцев и украинцев, найти правильную основу для возобновления этой дискуссии
Президент Франции добавил, что европейцы должны найти средства для этого "в ближайшие недели".
