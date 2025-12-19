"В ближайшие недели": Макрон считает "полезным" возобновление взаимодействия Европы с Путиным

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Эксклюзив
06:45 • 3406 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
06:31 • 4008 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
02:37 • 12023 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 16243 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
18 декабря, 23:33 • 16169 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 15862 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 20027 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 28032 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 36056 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57 • 23932 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.1м/с
91%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
10-летняя украинка стала самой молодой жертвой теракта во время празднования Хануки в Сиднее18 декабря, 22:41 • 6222 просмотра
Трамп планирует подписать оборонный бюджет США с помощью Украине18 декабря, 22:55 • 11630 просмотра
Оккупационная администрация игнорирует вспышку эпидемии в школах Алчевска - ЦНС19 декабря, 00:57 • 11826 просмотра
Информаторы ФСБ получили длительные сроки за установку "видеоловушек" возле аэродромов на западе Украины19 декабря, 01:55 • 8694 просмотра
Изобретательская активность в России достигла 20-летнего минимума после начала войны - ЦПД03:53 • 9414 просмотра
публикации
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 36050 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 26859 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 44427 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 42668 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 67549 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Чак Шумер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Белый дом
Одесса
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 42668 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 32137 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 31090 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 37746 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 42929 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
ТикТок

"В ближайшие недели": Макрон считает "полезным" возобновление взаимодействия Европы с Путиным

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европе было бы полезно возобновить взаимодействие с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что европейцы должны найти средства для этого в ближайшие недели.

"В ближайшие недели": Макрон считает "полезным" возобновление взаимодействия Европы с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, по его мнению, для Европы было бы "полезно" возобновить взаимодействие с главой кремля владимиром путиным, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Я считаю, что в наших интересах, как европейцев и украинцев, найти правильную основу для возобновления этой дискуссии

- сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что европейцы должны найти средства для этого "в ближайшие недели".

"Это четкий сигнал из Европы Путину" - Мерц о займе Украине от ЕС19.12.25, 05:30 • 3084 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Эмманюэль Макрон
Франция
Европа
Украина