Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариант

Классический и всемирно известный итальянский десерт – тирамису. Его нежный и воздушный крем, крошки печенья Савоярди и привкус какао вместе создают невероятную палитру вкусов и незабываемый особый вкус. О секрете легкого рецепта идеального тирамису – расскажет УНН.

Несмотря на то, что принято считать десерт трудным в приготовлении, тирамису готовится без выпечки, более того процесс приготовления занимает не более часа.

Оригинальный рецепт

Чтобы воспроизвести шедевр итальянской кухни понадобится:

500 г сыра маскарпоне;

300 мл готового кофе;

50 г рома (или коньяка);

500 мл сливок 33%;

8 желтков;

8 ст. л. сахара;

200 г печенья Савоярди;

2 ст. л. какао-порошка.

Приготовление:

Сварите кофе и дайте ему остыть до комнатной температуры, добавьте 50 мл рома или коньяка. В железную или стеклянную посуду отделите 8 желтков, проследите, чтобы туда не попали белки. К желткам добавьте 8 ст. л. сахара, и поставьте на паровую баню, взбейте смесь до однородности с помощью венчика. Возьмите чистую емкость, вылейте в нее сливки и начните взбивать миксером до образования кремовой текстуры. Возьмите 500 г сыра Маскарпоне и соедините с желтковой смесью, добавьте сливки и перемешайте до однородности. Поштучно замачивайте печенье в смеси кофе с алкоголем, но не более 1 секунды, чтобы печенье не размокло. Пропитанное кофе печенье равномерно выложите на дно глубокой формы. Выложите на печенье крем, а затем снова печенье, повторите

Присыпьте десерт какао и оставьте тирамису в холодильнике на 3 часа. Тирамису готов. Приятного аппетита!

Рецепт с клубникой

Ингредиенты для невероятного клубничного наслаждения:

200 г печенья "Савоярди";

400 г клубники;

30-40 г сахара;

2 ст. л. лимонного сока;

500 г сливок 33%;

150 г сахарной пудры;

500 г сыра маскарпоне.

Приготовление:

К клубнике добавляем сахар и лимонный сок, хорошо взбиваем блендером, смесь для замачивания готова. Печенье погружаем в смесь на несколько секунд и выкладываем в форму. Чтобы сделать крем, взбейте сливки до загустения, постепенно добавляйте сахарную пудру. Добавьте сыр маскарпоне и еще раз взбейте миксером Выкладываем десерт следующим образом - слой печенья, слой крема. Сверху можно украсить дольками свежей клубники. Оставьте десерт на 2-3 часа в холодильнике. Готово! Приятного аппетита!

