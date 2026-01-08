Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариант
Узнайте, как приготовить классический итальянский десерт тирамису и его клубничную вариацию. Процесс приготовления занимает меньше часа.
Классический и всемирно известный итальянский десерт – тирамису. Его нежный и воздушный крем, крошки печенья Савоярди и привкус какао вместе создают невероятную палитру вкусов и незабываемый особый вкус. О секрете легкого рецепта идеального тирамису – расскажет УНН.
Несмотря на то, что принято считать десерт трудным в приготовлении, тирамису готовится без выпечки, более того процесс приготовления занимает не более часа.
Оригинальный рецепт
Чтобы воспроизвести шедевр итальянской кухни понадобится:
- 500 г сыра маскарпоне;
- 300 мл готового кофе;
- 50 г рома (или коньяка);
- 500 мл сливок 33%;
- 8 желтков;
- 8 ст. л. сахара;
- 200 г печенья Савоярди;
- 2 ст. л. какао-порошка.
Приготовление:
- Сварите кофе и дайте ему остыть до комнатной температуры, добавьте 50 мл рома или коньяка.
- В железную или стеклянную посуду отделите 8 желтков, проследите, чтобы туда не попали белки.
- К желткам добавьте 8 ст. л. сахара, и поставьте на паровую баню, взбейте смесь до однородности с помощью венчика.
- Возьмите чистую емкость, вылейте в нее сливки и начните взбивать миксером до образования кремовой текстуры.
- Возьмите 500 г сыра Маскарпоне и соедините с желтковой смесью, добавьте сливки и перемешайте до однородности.
- Поштучно замачивайте печенье в смеси кофе с алкоголем, но не более 1 секунды, чтобы печенье не размокло.
- Пропитанное кофе печенье равномерно выложите на дно глубокой формы.
- Выложите на печенье крем, а затем снова печенье, повторите
Присыпьте десерт какао и оставьте тирамису в холодильнике на 3 часа. Тирамису готов. Приятного аппетита!
Рецепт с клубникой
Ингредиенты для невероятного клубничного наслаждения:
- 200 г печенья "Савоярди";
- 400 г клубники;
- 30-40 г сахара;
- 2 ст. л. лимонного сока;
- 500 г сливок 33%;
- 150 г сахарной пудры;
- 500 г сыра маскарпоне.
Приготовление:
- К клубнике добавляем сахар и лимонный сок, хорошо взбиваем блендером, смесь для замачивания готова.
- Печенье погружаем в смесь на несколько секунд и выкладываем в форму.
- Чтобы сделать крем, взбейте сливки до загустения, постепенно добавляйте сахарную пудру. Добавьте сыр маскарпоне и еще раз взбейте миксером
- Выкладываем десерт следующим образом - слой печенья, слой крема. Сверху можно украсить дольками свежей клубники.
- Оставьте десерт на 2-3 часа в холодильнике. Готово! Приятного аппетита!
