Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
14:11 • 13511 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 17962 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 23202 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 17062 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 14477 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 12251 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 17352 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 13434 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 50725 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариант

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Узнайте, как приготовить классический итальянский десерт тирамису и его клубничную вариацию. Процесс приготовления занимает меньше часа.

Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариант

Классический и всемирно известный итальянский десерт – тирамису. Его нежный и воздушный крем, крошки печенья Савоярди и привкус какао вместе создают невероятную палитру вкусов и незабываемый особый вкус. О секрете легкого рецепта идеального тирамису – расскажет УНН.

Несмотря на то, что принято считать десерт трудным в приготовлении, тирамису готовится без выпечки, более того процесс приготовления занимает не более часа. 

Оригинальный рецепт

Чтобы воспроизвести шедевр итальянской кухни понадобится:

  • 500 г сыра маскарпоне;
    • 300 мл готового кофе;
      • 50 г рома (или коньяка);
        • 500 мл сливок 33%;
          • 8 желтков;
            • 8 ст. л. сахара;
              • 200 г печенья Савоярди;
                • 2 ст. л. какао-порошка.

                  Приготовление:

                  1. Сварите кофе и дайте ему остыть до комнатной температуры, добавьте 50 мл рома или коньяка.
                    1. В железную или стеклянную посуду отделите 8 желтков, проследите, чтобы туда не попали белки. 
                      1. К желткам добавьте 8 ст. л. сахара, и поставьте на паровую баню, взбейте смесь до однородности с помощью венчика.
                        1. Возьмите чистую емкость, вылейте в нее сливки и начните взбивать миксером до образования кремовой текстуры.
                          1. Возьмите 500 г сыра Маскарпоне и соедините с желтковой смесью, добавьте сливки и перемешайте до однородности.
                            1. Поштучно замачивайте печенье в смеси кофе с алкоголем, но не более 1 секунды, чтобы печенье не размокло.
                              1. Пропитанное кофе печенье равномерно выложите на дно глубокой формы.
                                1. Выложите на печенье крем, а затем снова печенье, повторите 

                                  Присыпьте десерт какао и оставьте тирамису в холодильнике на 3 часа. Тирамису готов. Приятного аппетита!

                                  Рецепт с клубникой

                                  Ингредиенты для невероятного клубничного наслаждения:

                                  • 200 г печенья "Савоярди";
                                    • 400 г клубники;
                                      • 30-40 г сахара;
                                        • 2 ст. л. лимонного сока;
                                          • 500 г сливок 33%;
                                            • 150 г сахарной пудры;
                                              • 500 г сыра маскарпоне.

                                                Приготовление:

                                                1. К клубнике добавляем сахар и лимонный сок, хорошо взбиваем блендером, смесь для замачивания готова. 
                                                  1. Печенье погружаем в смесь на несколько секунд и выкладываем в форму.
                                                    1. Чтобы сделать крем, взбейте сливки до загустения, постепенно добавляйте сахарную пудру. Добавьте сыр маскарпоне и еще раз взбейте миксером
                                                      1. Выкладываем десерт следующим образом - слой печенья, слой крема. Сверху можно украсить дольками свежей клубники. 
                                                        1. Оставьте десерт на 2-3 часа в холодильнике. Готово! Приятного аппетита!

                                                          Александра Месенко

