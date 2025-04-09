В москве состоятся экспертные переговоры между россией, Китаем и Ираном по ядерной программе Ирана. Трехсторонняя встреча обсудит аспекты, связанные с ядерной проблемой.
Аятолла Али Хаменеи приказал привести армию в состояние повышенной боевой готовности. Тегеран не хочет прямых переговоров по ядерной программе, но готов к диалогу при посредничестве Омана.
Советник верховного лидера Ирана заявил, что страна может разработать ядерное оружие для самозащиты, если США или их союзники совершат нападение. Это станет вынужденным шагом.
Аятолла Али Хаменеи заявил, что США получат мощный отпор, если осуществят угрозы Трампа. Иран ответил на письмо США, но не будет вести прямые переговоры с Вашингтоном.
Иран готов к переговорам по ядерной сделке, если США изменят политику давления. С момента возвращения Трампа США ввели четыре раунда санкций на продажу нефти Ирану.
Китай, россия и Иран выступили за прекращение санкций во время ядерных переговоров в Пекине, после отклонения Ираном призыва Трампа к переговорам. Три страны подчеркнули важность прекращения санкций.
В Пекине собрались высокопоставленные чиновники Ирана, россии и Китая для обсуждения ядерной программы Тегерана. Китай выразил надежду, что встреча будет способствовать возобновлению дипломатических усилий.
Цены на нефть Brent и WTI снизились на 0,4-0,5% из-за торговых войн и увеличения добычи ОПЕК+. США изучают возможность смягчения санкций против российского энергетического сектора в обмен на прекращение войны.
На стадионе Камиль Шамун в Бейруте состоялась масштабная церемония захоронения лидера Хезболлы Хасана Насраллы. В траурной процессии приняли участие более 50 тысяч человек, включая высокопоставленных представителей Ирана.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал правительство отказаться от любых переговоров с США. Хаменеи заявил, что США нарушили предыдущее ядерное соглашение, поэтому новые переговоры «неразумные и нечестные».
Американская разведка обнаружила, что Иран изучает возможность быстрого создания примитивного ядерного оружия. Страна имеет достаточно топлива для 4-5 бомб, но пока не приняла решение об их производстве.
Асаад Хасан аль-Шибани призвал Иран уважать суверенитет Сирии и не распространять хаос. Это ответ на заявления иранского лидера Али Хаменеи в отношении сирийской молодежи.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отреагировал на решение Международного уголовного суда об аресте премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. Он заявил, что нужен не арест, а смертный приговор.
США предупредили Иран о невозможности сдержать Израиль в случае нового нападения. Иран угрожает «сокрушительным ответом» из-за атак на свою территорию, а США и Израиль усиливают военное присутствие в регионе.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с угрозами в адрес Израиля и США. В видеообращении он пообещал ответить на действия против Ирана и его союзников, не уточнив время и масштаб возможной атаки.
Иран планирует атаковать Израиль с территории Ирака, используя беспилотники и баллистические ракеты. Нападение может произойти до президентских выборов в США 5 ноября с участием иракских проиранских ополчений.
Иран заявил об использовании «всех доступных инструментов» в ответ на атаку Израиля на военные объекты. Характер ответа будет зависеть от оценки израильских действий, заявил представитель МИД Ирана.
Спутниковые снимки обнаружили повреждения на иранских военных базах Парчин и Ходжир после израильской атаки. Объекты связаны с бывшей ядерной программой и производством баллистических ракет.
США ввели санкции против 12 человек, связанных с репрессиями в Иране, через два года после смерти Махсы Амини. Санкции направлены на членов КСИР, сотрудников тюрем и лиц, ответственных за операции за рубежом.
Иран угрожает атаковать Израиль за убийство лидера ХАМАС, если переговоры о прекращении огня в Газе потерпят неудачу. США и союзники пытаются убедить Иран ослабить напряженность перед переговорами.
США направляют военные силы на Ближний Восток из-за угрозы атаки Ирана на Израиль. Лидеры западных стран выразили поддержку Израилю и призвали Иран отступить от агрессивных планов.
Президент Ирана заявил, что страна ответит Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. США предупреждают о возможном нападении Ирана на Израиль, а россия усиливает сотрудничество с Ираном.
Иран запросил у россии передовые системы ПВО, готовясь к возможной войне с Израилем. кремль согласился и уже начал поставки современных радаров и средств ПВО, что подчеркивает тесный союз между странами.
Госсекретарь США Блинкен попросил Катар передать сообщение Ирану и Хезболле, призывая не эскалировать ситуацию после убийства лидеров ХАМАС. Катар согласился выступить посредником в этом вопросе.
Европейские и американские дипломаты ведут срочные переговоры на Ближнем Востоке после убийства лидера ХАМАС Исмаила Гании. Цель - предотвратить дальнейшую эскалацию и новую полномасштабную войну в регионе.
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации Мухаммеда Дейфа, командира военного крыла ХАМАС в Газе. Удар был нанесен 13 июля 2024 года в районе Хан-Юниса, также были ликвидированы другие боевики.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал атаковать Израиль в ответ на убийство лидера ХАМАС в Тегеране. Удар может быть нанесен по военным объектам возле Тель-Авива и Хайфы.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в Иране, что вызвало угрозы мести Израиля. Убийство усилило беспокойство относительно расширения конфликта в Газе на Ближний Восток.
Высокопоставленные чиновники США заявили, что Иран достиг успехов в разработке ядерного оружия после апрельской атаки на Израиль. Госсекретарь Блинкен отметил, что Иран может быть "в одной или двух неделях от этого".