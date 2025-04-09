Али Хаменеи

Иран запросил у россии ПВО для подготовки к возможной войне с Израилем: кремль уже начал поставки - WSJ

Иран запросил у россии передовые системы ПВО, готовясь к возможной войне с Израилем. кремль согласился и уже начал поставки современных радаров и средств ПВО, что подчеркивает тесный союз между странами.