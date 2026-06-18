Верховный лидер Ирана выступил с заявлением по поводу соглашения между Тегераном и Вашингтоном
Киев • УНН
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что принципиально не согласен с меморандумом, подписанным с США. Он разрешил сделку после того, как президент Ирана взял на себя ответственность за это решение.
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с заявлением по поводу меморандума о взаимопонимании, подписанного Тегераном и Вашингтоном, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Он заявил, что "в принципе" не согласен с подписанием соглашения с Дональдом Трампом, "который в отчаянии использовал для этого всевозможные рычаги".
Однако, по словам Хаменеи, иранский президент "заявил, что возьмет на себя ответственность за это", поэтому "я дал разрешение".
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Как вам уже было известно, между президентами Ирана и США был подписан меморандум о взаимопонимании. На пути к этому этапу власть приложила много усилий из сочувствия и доброй воли, и, конечно же, именно президент США в отчаянии использовал для этого всевозможные рычаги. В принципе, я имел другое мнение, но в связи с обязательством, которое уважаемый Президент, как Председатель Высшего Совета национальной безопасности, взял на себя от своего имени и от имени других членов Совета защитить права иранского народа и Фронта Сопротивления, и заявил, что возьмет на себя ответственность за это, я дал разрешение
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