Президент Латвии призвал увеличить штат пограничников из-за угрозы провокаций у границы с Беларусью

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил о необходимости дополнительно привлечь до 200 сотрудников Государственной пограничной охраны для быстрого реагирования на инциденты на латвийско-белорусской границе. Об этом он заявил во время визита на пограничные участки, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

По словам советника президента Мартиньша Дрегериса, до конца года латвийско-белорусскую границу планируют оснастить технологиями для повышения эффективности контроля. Ринкевич подчеркнул, что для их полноценного использования необходимы дополнительные людские ресурсы.

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Президент отметил, что заборы, сенсоры и видеонаблюдение являются лишь частью системы безопасности. По его словам, пограничники должны оперативно реагировать на инциденты, особенно с учетом случаев повреждения инфраструктуры.

Латвия готовится к возможным провокациям

Ринкевич заявил, что общество должно быть готово к провокациям, в частности саботажу и диверсиям. Он отметил, что противовоздушная оборона страны улучшилась, однако пока продолжается война россии против Украины, подобные угрозы остаются новой реальностью.

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По словам президента, Национальные вооруженные силы, система внутренних дел и оборонные структуры работают над своевременным информированием населения и координацией действий, но полностью исключить инциденты невозможно.

Ринкевич также заявил, что россия и беларусь могут использовать нынешние выборы в Латвии для распространения недоверия к властям и силовым структурам. Он назвал это частью гибридной войны.

В то же время президент отметил, что в настоящее время нет признаков концентрации военной техники или подразделений возле латвийских границ. Латвия вместе с союзниками по НАТО следит за ситуацией и готовится к различным сценариям.

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