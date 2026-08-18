Президент Латвии призвал увеличить штат пограничников из-за угрозы провокаций у границы с Беларусью
Киев • УНН
Эдгар Ринкевич хочет увеличить штат пограничников для реагирования на инциденты на границе с Беларусью. Он предупредил о возможных провокациях и диверсиях, в частности во время выборов.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил о необходимости дополнительно привлечь до 200 сотрудников Государственной пограничной охраны для быстрого реагирования на инциденты на латвийско-белорусской границе. Об этом он заявил во время визита на пограничные участки, пишет УНН со ссылкой на Delfi.
Детали
По словам советника президента Мартиньша Дрегериса, до конца года латвийско-белорусскую границу планируют оснастить технологиями для повышения эффективности контроля. Ринкевич подчеркнул, что для их полноценного использования необходимы дополнительные людские ресурсы.
Министр обороны Литвы предупредил о возможных провокациях рф с захваченными украинскими дронами06.08.26, 23:42 • 12960 просмотров
Президент отметил, что заборы, сенсоры и видеонаблюдение являются лишь частью системы безопасности. По его словам, пограничники должны оперативно реагировать на инциденты, особенно с учетом случаев повреждения инфраструктуры.
Латвия готовится к возможным провокациям
Ринкевич заявил, что общество должно быть готово к провокациям, в частности саботажу и диверсиям. Он отметил, что противовоздушная оборона страны улучшилась, однако пока продолжается война россии против Украины, подобные угрозы остаются новой реальностью.
Туннели на границе с Беларусью вызвали опасения по поводу проникновения диверсантов в страны Балтии12.08.26, 03:19 • 3774 просмотра
По словам президента, Национальные вооруженные силы, система внутренних дел и оборонные структуры работают над своевременным информированием населения и координацией действий, но полностью исключить инциденты невозможно.
Ринкевич также заявил, что россия и беларусь могут использовать нынешние выборы в Латвии для распространения недоверия к властям и силовым структурам. Он назвал это частью гибридной войны.
В то же время президент отметил, что в настоящее время нет признаков концентрации военной техники или подразделений возле латвийских границ. Латвия вместе с союзниками по НАТО следит за ситуацией и готовится к различным сценариям.
Латвия "по техническим причинам" закрыла границу с беларусью31.07.26, 22:33 • 3372 просмотра