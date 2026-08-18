Президент Латвії закликав збільшити штат прикордонників через загрозу провокацій біля білорусі

Президент Латвії Едгар Рінкевич заявив про необхідність додатково залучити до 200 співробітників Державної прикордонної охорони для швидкого реагування на інциденти на латвійсько-білоруському кордоні. Про це він заявив під час візиту на прикордонні ділянки, пише УНН з посиланням на Delfi.

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За словами радника президента Мартіньша Дрегериса, до кінця року латвійсько-білоруський кордон планують оснастити технологіями для підвищення ефективності контролю. Рінкевич наголосив, що для їхнього повноцінного використання потрібні додаткові людські ресурси.

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Президент зазначив, що паркани, сенсори та відеоспостереження є лише частиною системи безпеки. За його словами, прикордонники мають оперативно реагувати на інциденти, особливо з огляду на випадки пошкодження інфраструктури.

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Рінкевич заявив, що суспільство має бути готовим до провокацій, зокрема саботажу та диверсій. Він зазначив, що протиповітряна оборона країни покращилася, однак поки триває війна росії проти України, подібні загрози залишаються новою реальністю.

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За словами президента, Національні збройні сили, система внутрішніх справ та оборонні структури працюють над своєчасним інформуванням населення і координацією дій, але повністю виключити інциденти неможливо.

Рінкевич також заявив, що росія та білорусь можуть використовувати цьогорічні вибори в Латвії для поширення недовіри до влади та силових структур. Він назвав це частиною гібридної війни.

Водночас президент зазначив, що наразі немає ознак концентрації військової техніки чи підрозділів біля латвійських кордонів. Латвія разом із союзниками по НАТО стежить за ситуацією та готується до різних сценаріїв.

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