В Іспанії спалахнув масштабний протест проти житлової кризи після виселення 87-річної жінки

$44.9751.12
ukenru
06:41 • 1454 перегляди
Масове застосування дронів-перехоплювачів в Україні очікують за кілька місяців - Буданов
06:34 • 2444 перегляди
У Генштабі розкрили втрати окупантів за добу - скільки "відмінусували" військових та техніки
Ексклюзив
05:15 • 11377 перегляди
У східних областях короткочасні дощі, а у західних туман - якої погоди сьогодні чекати українцям
04:52 • 13353 перегляди
Український робот-евакуатор MAUL після підриву на міні та удару дрона зміг вивезти пораненого бійця
04:33 • 12036 перегляди
росія відкинула заклик Німеччини припинити ескалацію війни в Україні під час зустрічі МЗС
02:55 • 14807 перегляди
США та росія послабили правила для бойового ШІ: машини можуть отримати більше свободи вирішувати, кого атакувати
01:56 • 16107 перегляди
Трамп не підтвердив слова Зеленського про дозвіл Україні виробляти ракети для Patriot
00:55 • 14462 перегляди
Rheinmetall поставив Україні мільйони боєприпасів за час війни: про яку саме зброю йде мова
26 вересня, 23:56 • 15369 перегляди
В Україні зафіксували випадки смертельно небезпечного ботулізму після "ін'єкцій краси"
26 вересня, 22:55 • 13667 перегляди
лавров заявив, що заклики Європи готуватися до війни з росією можуть стати "самоздійснюваним пророцтвом"Video
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
0м/с
71%
757мм
Популярнi новини
Сильвестр Сталлоне зізнався у боротьбі з булімією та вживанні стероїдів на піку кар'єри26 вересня, 21:05 • 16566 перегляди
Тейлор Свіфт показала рідкісні кадри з поїздки з Тревісом Келсі до його рідного містаPhotoVideo26 вересня, 22:06 • 14364 перегляди
Донька Халка Хогана звинуватила матір у "переписуванні історії" через ймовірну зраду батька26 вересня, 23:06 • 13853 перегляди
Чоловік Лани Дель Рей показав рідкісні фото з їхнього весілля у другу річницю шлюбуPhoto27 вересня, 00:07 • 13146 перегляди
Стали відомі моторошні деталі загибелі путініста сергія сосєдова02:06 • 10084 перегляди
Публікації
Лісові пожежі в Європі стають складнішими: як український авіаоператор працює у ГреціїPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 07:05 • 46660 перегляди
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні25 вересня, 18:32 • 62788 перегляди
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto25 вересня, 14:29 • 67614 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель 25 вересня, 13:50 • 59368 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи25 вересня, 12:34 • 55637 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Віталій Кличко
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Стали відомі моторошні деталі загибелі путініста сергія сосєдова02:06 • 10224 перегляди
Чоловік Лани Дель Рей показав рідкісні фото з їхнього весілля у другу річницю шлюбуPhoto27 вересня, 00:07 • 13282 перегляди
Донька Халка Хогана звинуватила матір у "переписуванні історії" через ймовірну зраду батька26 вересня, 23:06 • 13989 перегляди
Тейлор Свіфт показала рідкісні кадри з поїздки з Тревісом Келсі до його рідного містаPhotoVideo26 вересня, 22:06 • 14492 перегляди
Сильвестр Сталлоне зізнався у боротьбі з булімією та вживанні стероїдів на піку кар'єри26 вересня, 21:05 • 16696 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Техніка
The Washington Post
The Guardian
MIM-104 Patriot

В Іспанії спалахнув масштабний протест проти житлової кризи після виселення 87-річної жінки

Київ • УНН

 • 2242 перегляди

Десятки тисяч людей протестували після виселення 87-річної Марікармен Абаскаль із житла, де вона прожила 71 рік.

В Іспанії спалахнув масштабний протест проти житлової кризи після виселення 87-річної жінки
Протести в Іспанії. Фото: Reuters

Десятки тисяч людей пройшли маршем вулицями Мадрида на знак протесту проти житлової кризи в Іспанії після того, як 87-річну жінку виселили з квартири, де вона прожила десятиліттями, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Марікармен Абаскаль дали лише 30 хвилин, щоб зібрати найнеобхідніші речі, перш ніж її примусово винесли з будинку на ношах у супроводі представників соціальних служб.

Пані Абаскаль, яка пересувається в інвалідному візку, відвезли до лікарні машиною швидкої допомоги, тоді як прихильники скандували: "Вбивці!" та "Марікармен, ти не сама!".

Квартира, розташована в престижному столичному районі Ретіро, перейшла у власність інвестиційного фонду, який мав намір різко підвищити орендну плату.

"Я прожила тут 71 рік і не хочу виїжджати", — сказала пані Марікармен журналістам напередодні виселення, що відбулося в середу.

Процес виселення супроводжувався напруженими сценами на вулиці: поліція силоміць відтісняла демонстрантів, які блокували вхід.

Очевидці бачили, як правоохоронці штовхали й тягнули протестувальників, піднімаючи декого з них за руки й ноги, щоб звільнити прохід.

"Мені не вдалося відстояти свій дім, але я боролася за те, щоб інші навчилися боротися за своє", — сказала пані Абаскаль у відеозверненні, яке в п’ятницю оприлюднив профспілковий комітет орендарів. Відео було записано в лікарні вже після виселення.

"Будь ласка, боріться", — закликала вона демонстрантів, які вимагали запровадження заходів захисту для орендарів, правил боротьби з шахрайством та заборони на виселення без надання альтернативного житла.

До вечора суботи містом рухалися натовпи людей із плакатами та запаленими фаєрами; дехто розбив намети на популярній площі Пуерта-дель-Соль, розпочавши сидячий протест.

Батько пані Абаскаль орендував це житло ще у 1956 році, а після смерті батьків вона продовжила орендувати його на умовах, що передбачали обмеження розміру орендної плати, повідомляють іспанські ЗМІ. У 2018 році будівля змінила власника; пані Абаскаль запропонували її викупити, але вона не мала на це коштів — про це повідомила Мадридська спілка орендарів, яка організувала суботню акцію протесту.

Інвестиційний фонд Urbagestion, який згодом придбав будинок, підвищив їй орендну плату з 500 євро до 2650 євро.

Згодом фонд знизив орендну плату до 1650 євро, проте ця сума все одно перевищувала можливості пані Абаскаль, яка живе на пенсію, зазначили у спілці.

Суди блокували три попередні спроби її виселення.

Прем'єр-міністр Педро Санчес назвав її виселення "соціальною трагедією, з якою ми не можемо миритися ні як країна, ні, звісно, ​​з погляду державних інституцій".

"Уся ця ситуація з житлом розриває серце", — сказав учасник протесту, 43-річний вчитель Саймон де ла Ріва.

"Неприпустимо, що так звані "фонди-стерв'ятники" скуповують житло, що люди не можуть дозволити собі жити у власних домівках, що виселяють цілі сім'ї, і що виселили літню жінку".

Пані Абаскаль стала символом житлової кризи в Іспанії.

Видання зауважує, що ця справа підкреслює посилення тиску на орендарів, які тривалий час винаймають житло у великих іспанських містах, де стрімке зростання орендної плати, джентрифікація та дефіцит доступного житла спричинили соціальну й політичну напруженість.

Лівий коаліційний уряд наполягає на посиленні захисту прав орендарів та розширенні контролю над орендною платою, однак стикається з труднощами в отриманні підтримки в розколотому парламенті, тоді як регіональний уряд Мадрида, очолюваний консерваторами, віддає перевагу ринковому підходу.

За оцінками аналітиків, зростання чисельності населення міст, зумовлене туризмом та імміграцією, посилило тиск на обмежений ринок житла.

Антоніна Туманова

СуспільствоСвіт
Нерухомість
Мітинги в Україні
Іспанія
Мадрид