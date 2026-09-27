В Іспанії спалахнув масштабний протест проти житлової кризи після виселення 87-річної жінки

Протести в Іспанії. Фото: Reuters

Десятки тисяч людей пройшли маршем вулицями Мадрида на знак протесту проти житлової кризи в Іспанії після того, як 87-річну жінку виселили з квартири, де вона прожила десятиліттями, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Марікармен Абаскаль дали лише 30 хвилин, щоб зібрати найнеобхідніші речі, перш ніж її примусово винесли з будинку на ношах у супроводі представників соціальних служб.

Пані Абаскаль, яка пересувається в інвалідному візку, відвезли до лікарні машиною швидкої допомоги, тоді як прихильники скандували: "Вбивці!" та "Марікармен, ти не сама!".

Квартира, розташована в престижному столичному районі Ретіро, перейшла у власність інвестиційного фонду, який мав намір різко підвищити орендну плату.

"Я прожила тут 71 рік і не хочу виїжджати", — сказала пані Марікармен журналістам напередодні виселення, що відбулося в середу.

Процес виселення супроводжувався напруженими сценами на вулиці: поліція силоміць відтісняла демонстрантів, які блокували вхід.

Очевидці бачили, як правоохоронці штовхали й тягнули протестувальників, піднімаючи декого з них за руки й ноги, щоб звільнити прохід.

"Мені не вдалося відстояти свій дім, але я боролася за те, щоб інші навчилися боротися за своє", — сказала пані Абаскаль у відеозверненні, яке в п’ятницю оприлюднив профспілковий комітет орендарів. Відео було записано в лікарні вже після виселення.

"Будь ласка, боріться", — закликала вона демонстрантів, які вимагали запровадження заходів захисту для орендарів, правил боротьби з шахрайством та заборони на виселення без надання альтернативного житла.

До вечора суботи містом рухалися натовпи людей із плакатами та запаленими фаєрами; дехто розбив намети на популярній площі Пуерта-дель-Соль, розпочавши сидячий протест.

Батько пані Абаскаль орендував це житло ще у 1956 році, а після смерті батьків вона продовжила орендувати його на умовах, що передбачали обмеження розміру орендної плати, повідомляють іспанські ЗМІ. У 2018 році будівля змінила власника; пані Абаскаль запропонували її викупити, але вона не мала на це коштів — про це повідомила Мадридська спілка орендарів, яка організувала суботню акцію протесту.

Інвестиційний фонд Urbagestion, який згодом придбав будинок, підвищив їй орендну плату з 500 євро до 2650 євро.

Згодом фонд знизив орендну плату до 1650 євро, проте ця сума все одно перевищувала можливості пані Абаскаль, яка живе на пенсію, зазначили у спілці.

Суди блокували три попередні спроби її виселення.

Прем'єр-міністр Педро Санчес назвав її виселення "соціальною трагедією, з якою ми не можемо миритися ні як країна, ні, звісно, ​​з погляду державних інституцій".

"Уся ця ситуація з житлом розриває серце", — сказав учасник протесту, 43-річний вчитель Саймон де ла Ріва.

"Неприпустимо, що так звані "фонди-стерв'ятники" скуповують житло, що люди не можуть дозволити собі жити у власних домівках, що виселяють цілі сім'ї, і що виселили літню жінку".

Пані Абаскаль стала символом житлової кризи в Іспанії.

Видання зауважує, що ця справа підкреслює посилення тиску на орендарів, які тривалий час винаймають житло у великих іспанських містах, де стрімке зростання орендної плати, джентрифікація та дефіцит доступного житла спричинили соціальну й політичну напруженість.

Лівий коаліційний уряд наполягає на посиленні захисту прав орендарів та розширенні контролю над орендною платою, однак стикається з труднощами в отриманні підтримки в розколотому парламенті, тоді як регіональний уряд Мадрида, очолюваний консерваторами, віддає перевагу ринковому підходу.

За оцінками аналітиків, зростання чисельності населення міст, зумовлене туризмом та імміграцією, посилило тиск на обмежений ринок житла.