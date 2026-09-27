В Україні зафіксували випадки смертельно небезпечного ботулізму після "ін'єкцій краси"

В Україні цього року зареєстрували випадки ятрогенного ботулізму після використання препаратів ботулотоксину. Захворювання фіксували у Полтавській, Харківській та Хмельницькій областях, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України, пише УНН.

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У ЦГЗ пояснили, що сертифіковані препарати ботулотоксину за правильного дозування та введення кваліфікованим медпрацівником є безпечними. Водночас підроблений або неякісний препарат, неправильне зберігання чи помилка в дозуванні можуть спричинити ятрогенний ботулізм, який становить загрозу для життя.

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Лікування такого отруєння потребує госпіталізації, а нерідко – перебування у відділенні інтенсивної терапії. Одна доза протиботулінічної сироватки коштує близько 230 тис. грн.

Як убезпечити себе

У ЦГЗ радять робити ін'єкції ботулотоксину лише у лікаря відповідної кваліфікації та перевіряти наявність ліцензії на медичну практику. Сам препарат має бути зареєстрований у Державному реєстрі лікарських засобів України.

Якщо протягом кількох днів після процедури з'явилися двоїння в очах, опущення повік, проблеми з ковтанням або мовленням, сильна м'язова слабкість чи нестача повітря, необхідно негайно звернутися по медичну допомогу або телефонувати 103. У ЦГЗ наголошують, що ботулізм може швидко прогресувати та призвести до дихальної недостатності.

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