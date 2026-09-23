Вчені випробовують новий препарат проти прееклампсії, який може відтермінувати передчасні пологи: чому це важливо

Експериментальний РНК-препарат CBP-4888 почали випробовувати на вагітних із передчасною прееклампсією. Дослідники сподіваються, що терапія дозволить лікувати небезпечне ускладнення та відтермінувати пологи, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У випробуванні в Австралії беруть участь 60 пацієнток. На цьому етапі науковці насамперед оцінюють безпеку одноразової підшкірної ін'єкції та визначають оптимальне дозування для майбутніх масштабніших досліджень.

Препарат CBP-4888 використовує технологію РНК-інтерференції та має зменшувати вироблення плацентою білка sFlt1. Його надлишок пов'язують із порушенням роботи кровоносних судин, підвищенням артеріального тиску та ураженням органів при прееклампсії.

Чому це важливо

Прееклампсія вражає приблизно 3-8% жінок, які народжують у світі. У важких випадках єдиним остаточним методом лікування залишається розродження та видалення плаценти, через що лікарям доводиться балансувати між загрозою для матері та ризиками передчасного народження дитини.

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Новий препарат потенційно може змінити цей підхід, дозволивши безпечно продовжувати вагітність. Навіть кілька додаткових днів розвитку дитини в утробі можуть мати значення для її подальшого здоров'я.

Кожен додатковий день, протягом якого дитина може безпечно залишатися в утробі матері, може суттєво вплинути на її довгостроковий результат – пояснила головна лікарка Королівської жіночої лікарні Нікола Юен.

Попередні дослідження на приматах показали, що зниження рівня sFlt1 покращувало ознаки прееклампсії протягом 2–3 тижнів. Після цього препарат протестували на здорових невагітних жінках.

Нинішнє випробування ще не має встановити ефективність препарату як готового лікування. Якщо дослідники підтвердять його безпеку та здатність знижувати sFlt1, розробники планують масштабніші дослідження, щоб з'ясувати, чи справді терапія може уповільнити перебіг прееклампсії та безпечно продовжити вагітність.

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