$44.6651.24
ukenru
09:30 • 752 перегляди
Україна отримає від США нові ракети для С-300, що про них відомо
08:52 • 3756 перегляди
Прем'єр Британії проситиме Трампа передати Україні ракети Patriot перед зимою
08:32 • 5132 перегляди
Понад 115 тисяч людей залишили домівки через новий наступ хуситів у Ємені
08:26 • 2682 перегляди
Для Ер-Ріяда велика рідкість: у столиці Саудівської Аравії двічі оголосили повітряну тривогу
07:38 • 8108 перегляди
лавров і Рубіо можуть зустрітися у Нью-Йорку, однією з ключових тем стане Україна
07:18 • 9282 перегляди
Вірус Західного Нілу шириться Європою, в Італії зафіксували понад 650 випадків
07:14 • 7112 перегляди
Зустріч Зеленського з Трампом на Генасамблеї ООН наразі не планується – ЗМІ
06:41 • 9676 перегляди
Війна виснажує економіку росії – дефіцит бюджету зростає, резерви тануть, а борги дорожчають – АР
06:10 • 12970 перегляди
США ледь не розпочали війну із Китаєм через помилковий звіт, створений за допомогою ШІ – CNN
05:43 • 14113 перегляди
"Пекельні санкції" проти рф: що вони означають простими словами і чому їх складно буде скасувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
77%
752мм
Популярнi новини
Причиною паливної кризи є війна на Близькому Сході, а не удари по російських НПЗ - міністр фінансів Ірландії18 вересня, 23:59 • 11718 перегляди
російська пропаганда інсценує "патріотичне піднесення" на ТОТ під час "виборів" - ЦПДPhoto19 вересня, 01:43 • 12584 перегляди
Що святкують 19 вересня в Україні та світі19 вересня, 02:58 • 8180 перегляди
Трамп заявив, що росія п’ять років атакує союзників України04:16 • 11029 перегляди
29-річна донька Антоніо Бандераса рідко з'являється на публіці: як вона виглядає заразPhoto05:52 • 13456 перегляди
Публікації
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto18 вересня, 16:16 • 23861 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video18 вересня, 15:58 • 42947 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo18 вересня, 14:57 • 25319 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 40398 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
18 вересня, 13:22 • 34629 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Алексис Оганян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Нью-Йорк
Польща
Реклама
УНН Lite
Серена Вільямс рідко з'являється на публіці всією родиною, цього разу вона прийшла з чоловіком і двома донькамиPhoto08:47 • 1264 перегляди
Кендалл Дженнер відповіла на багаторічні чутки про роман із Карою Делевінь06:32 • 5874 перегляди
29-річна донька Антоніо Бандераса рідко з'являється на публіці: як вона виглядає заразPhoto05:52 • 13493 перегляди
Із антигероя в героя - голкіпер “Оболоні” Федорівський став другим воротарем в історії УПЛ, який відзначився голом з гриVideo18 вересня, 16:55 • 14964 перегляди
Лужний назвав склад юнацької збірної на товариський турнір в Іспанії18 вересня, 14:49 • 17930 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Техніка
Фільм
Джеймс Вебб (телескоп)
The New York Times

Вірус Західного Нілу шириться Європою, в Італії зафіксували понад 650 випадків

Київ • УНН

 • 9290 перегляди

В Італії зареєстрували понад 650 випадків вірусу Західного Нілу - близько половини європейських. Потепління подовжує сезон передачі.

Вірус Західного Нілу шириться Європою, в Італії зафіксували понад 650 випадків
Фото: Bloomberg

В Італії у 2026 році зареєстрували понад 650 випадків зараження вірусом Західного Нілу – це приблизно половина всіх зафіксованих випадків у Європі. Фахівці пов'язують розширення території поширення інфекції та триваліший сезон її передачі з підвищенням температури, повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

За даними італійських органів охорони здоров'я, вірус дедалі частіше виявляють у районах країни, де раніше зараження майже не реєстрували. В Італії вірус Західного Нілу вважають ендемічним із 2020 року.

Близько 80% інфікованих не мають жодних симптомів. У більшості інших хвороба перебігає у легкій формі з симптомами, схожими на грип, однак у невеликої частини пацієнтів можливі тяжкі неврологічні ускладнення. Найбільший ризик мають люди похилого віку та пацієнти із супутніми захворюваннями.

Сезон заражень може тривати до листопада

Дослідник Національного інституту охорони здоров'я Італії Антоніно Белла пояснив, що вищі температури створюють сприятливіші умови для розмноження комарів, які переносять вірус.

Вищі температури, пов'язані зі зміною клімату, допомагають комарам розмножуватися та продовжують сезон передачі, збільшуючи ймовірність того, що інфіковані комарі поширять вірус серед людей

– заявив Белла.

За його словами, через теплішу погоду сезон передачі вірусу в окремі роки може тривати аж до листопада.

У російській вакцині для собак виявили живий вірус небезпечної хвороби17.09.26, 03:55 • 5456 переглядiв

Поширення інфекції фіксують і північніше. У Нідерландах цього року зареєстрували понад 20 випадків вірусу Західного Нілу – вперше з 2020 року, також повідомлялося про кілька смертей.

У європейському офісі Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначають, що зміна клімату не є єдиною причиною поширення вірусу, однак потепління подовжує сезон активності комарів та створює сприятливіші умови для виживання самого вірусу.

У Франкфурті повідомляють про третій випадок смерті від малярії, спалах пов'язують з аеропортом17.09.26, 18:59 • 5562 перегляди

Степан Гафтко

Здоров'яСвіт
Ассошіейтед Прес
Всесвітня організація охорони здоров'я
Італія
Європа
Нідерланди