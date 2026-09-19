Вірус Західного Нілу шириться Європою, в Італії зафіксували понад 650 випадків
Київ • УНН
В Італії зареєстрували понад 650 випадків вірусу Західного Нілу - близько половини європейських. Потепління подовжує сезон передачі.
В Італії у 2026 році зареєстрували понад 650 випадків зараження вірусом Західного Нілу – це приблизно половина всіх зафіксованих випадків у Європі. Фахівці пов'язують розширення території поширення інфекції та триваліший сезон її передачі з підвищенням температури, повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
За даними італійських органів охорони здоров'я, вірус дедалі частіше виявляють у районах країни, де раніше зараження майже не реєстрували. В Італії вірус Західного Нілу вважають ендемічним із 2020 року.
Близько 80% інфікованих не мають жодних симптомів. У більшості інших хвороба перебігає у легкій формі з симптомами, схожими на грип, однак у невеликої частини пацієнтів можливі тяжкі неврологічні ускладнення. Найбільший ризик мають люди похилого віку та пацієнти із супутніми захворюваннями.
Сезон заражень може тривати до листопада
Дослідник Національного інституту охорони здоров'я Італії Антоніно Белла пояснив, що вищі температури створюють сприятливіші умови для розмноження комарів, які переносять вірус.
Вищі температури, пов'язані зі зміною клімату, допомагають комарам розмножуватися та продовжують сезон передачі, збільшуючи ймовірність того, що інфіковані комарі поширять вірус серед людей
За його словами, через теплішу погоду сезон передачі вірусу в окремі роки може тривати аж до листопада.
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Поширення інфекції фіксують і північніше. У Нідерландах цього року зареєстрували понад 20 випадків вірусу Західного Нілу – вперше з 2020 року, також повідомлялося про кілька смертей.
У європейському офісі Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначають, що зміна клімату не є єдиною причиною поширення вірусу, однак потепління подовжує сезон активності комарів та створює сприятливіші умови для виживання самого вірусу.
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