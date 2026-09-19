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Трамп заявив, що росія п’ять років атакує союзників України

Київ • УНН

 • 5370 перегляди

Дональд Трамп заявив, що росія вже близько п’яти років атакує союзників України. Він також похвалив президента Польщі за роботу і контроль за ситуацією.

Трамп заявив, що росія п’ять років атакує союзників України

росія вже атакувала союзників України і робить це протягом останніх п’яти років. Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.

Деталі

Це стало відповіддю глави Білого дому на занепокоєння очільників Польщі через можливу атаку росії на союзників Києва.

Я думаю, вони вже напали на союзників України. Вони нападають на союзників України вже приблизно п’ять років. Тому я з цим згоден. Думаю, усі з цим згодні

- сказав Трамп.

Він додав, що у Польщі "хороший президент, він чудово виконує свою роботу і контролює ситуацію".

Нагадаємо

Днями прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні та місяці стануть "періодом дуже посилених дій" з боку росії, при цьому не можна виключати, що ескалація може торкнутися і польської території.

Сікорський закликав удвічі посилити підтримку України після атак рф біля кордону з Польщею13.09.26, 20:47 • 8218 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Дональд Трамп
Дональд Туск
Україна
Польща