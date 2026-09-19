Трамп заявив, що росія п’ять років атакує союзників України
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що росія вже близько п’яти років атакує союзників України. Він також похвалив президента Польщі за роботу і контроль за ситуацією.
росія вже атакувала союзників України і робить це протягом останніх п’яти років. Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.
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Це стало відповіддю глави Білого дому на занепокоєння очільників Польщі через можливу атаку росії на союзників Києва.
Я думаю, вони вже напали на союзників України. Вони нападають на союзників України вже приблизно п’ять років. Тому я з цим згоден. Думаю, усі з цим згодні
Він додав, що у Польщі "хороший президент, він чудово виконує свою роботу і контролює ситуацію".
Нагадаємо
Днями прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні та місяці стануть "періодом дуже посилених дій" з боку росії, при цьому не можна виключати, що ескалація може торкнутися і польської території.
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