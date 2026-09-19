Трамп заявив, що росія п’ять років атакує союзників України

росія вже атакувала союзників України і робить це протягом останніх п’яти років. Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.

Це стало відповіддю глави Білого дому на занепокоєння очільників Польщі через можливу атаку росії на союзників Києва.

Я думаю, вони вже напали на союзників України. Вони нападають на союзників України вже приблизно п’ять років. Тому я з цим згоден. Думаю, усі з цим згодні