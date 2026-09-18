Трамп заборонив CNN, MS NOW та Politico доступ до Білого дому

У п'ятницю президент США Дональд Трамп заборонив доступ до Білого дому інформаційним ресурсам CNN, MS NOW та Politico, висловивши невдоволення тим, як вони висвітлюють події, передає УНН із посиланням на Reuters.

"З цієї миті я забороняю доступ до Білого дому для "фейкових новин" CNN, MS NOW... та Politico... через їхні постійні "репортажі" з фейковими новинами", — написав Трамп у мережі Truth Social, додавши, що згодом оголосить назви інших видань.

"ЗМІ не повинні мати змоги постійно писати чи розповідати вигадки та брехню, висвітлюючи діяльність президента США, адміністрації Трампа чи Сполучених Штатів Америки", — заявив він.

CNN, MS NOW, Politico та Національний прес-клуб не відповіли на запити про коментарі.

Додамо

Трамп неодноразово закликав телерадіокомпанії припинити показ розважальних чи інформаційних програм, які йому не подобаються або в яких жартували чи критикували його самого чи його адміністрацію. Він також закликав Федеральну комісію зі зв'язку позбавити телеканали ліцензій після критики їхніх новинних та інших програм.