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Truth Social
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Трамп заборонив CNN, MS NOW та Politico доступ до Білого дому

Київ • УНН

 • 768 перегляди

Президент США Дональд Трамп звинуватив CNN, MS NOW та Politico у фейкових новинах і заборонив їм доступ до Білого дому. Він пообіцяв назвати інші видання.

Трамп заборонив CNN, MS NOW та Politico доступ до Білого дому

У п'ятницю президент США Дональд Трамп заборонив доступ до Білого дому інформаційним ресурсам CNN, MS NOW та Politico, висловивши невдоволення тим, як вони висвітлюють події, передає УНН із посиланням на Reuters.

"З цієї миті я забороняю доступ до Білого дому для "фейкових новин" CNN, MS NOW... та Politico... через їхні постійні "репортажі" з фейковими новинами", — написав Трамп у мережі Truth Social, додавши, що згодом оголосить назви інших видань.

"ЗМІ не повинні мати змоги постійно писати чи розповідати вигадки та брехню, висвітлюючи діяльність президента США, адміністрації Трампа чи Сполучених Штатів Америки", — заявив він.

CNN, MS NOW, Politico та Національний прес-клуб не відповіли на запити про коментарі.

Додамо

Трамп неодноразово закликав телерадіокомпанії припинити показ розважальних чи інформаційних програм, які йому не подобаються або в яких жартували чи критикували його самого чи його адміністрацію. Він також закликав Федеральну комісію зі зв'язку позбавити телеканали ліцензій після критики їхніх новинних та інших програм.

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Truth Social
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки