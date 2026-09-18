Ціна на російську нафту вперше з квітня перевищила $120 за барель через зростання попиту у Китаї - Reuters

російська нафта марки ESPO Blend стрибнула вище $120 за барель уперше з квітня на тлі попиту з боку китайських НПЗ, оскільки американо-ізраїльська війна проти Ірану порушує постачання з Близького Сходу. Про це повідомили три трейдери та свідчать розрахунки Reuters, пише УНН.

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Китай збільшив закупівлі російської нафти, оскільки перебої, особливо з саудівською сировиною, загрожували залишити китайські нафтопереробні заводи без сировини перед зимовим сезоном, коли зростає попит на паливо для опалення..

Хоча абсолютна ціна на ESPO є найвищою з перших тижнів війни в Ірані, яка розпочалася наприкінці лютого, премія на нафту ESPO Blend порівняно з ICE Brent, що використовується як торговий еталон для встановлення цін на фізичні партії, сягнула рекордних $20–$30 за барель, свідчить аналіз даних Reuters.

Ціни на нафту марки Urals цього тижня також сягнули $110 за барель.

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Розмір премії варіюється залежно від кожної конкретної партії та термінів поставки.

Китайські НПЗ зазвичай купують ESPO за один-два місяці наперед, оскільки відстань транспортування з Далекого Сходу Росії є короткою, однак занепокоєння ринку щодо обмеженості постачань змусило покупців заздалегідь зафіксувати програми відвантаження на грудень.

Китайські державні енергетичні компанії очолили закупівлі та забезпечили собі основну частину обсягів на листопад і грудень.

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