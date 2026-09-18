Ціна на російську нафту вперше з квітня перевищила $120 за барель через зростання попиту у Китаї - Reuters

$44.660.0651.240.21
ukenru
Ексклюзив
10:36 • 13432 перегляди
БЕБ не може самостійно розширювати поняття Податкового кодексу і встановлювати нові правила оподаткування - юрист
09:54 • 12428 перегляди
Україна отримала від ЄС 3,3 млрд євро на закупівлю ракет і дронів
09:09 • 12690 перегляди
Війська рф вдарили по електричці на Харківщині, двоє людей зазнали серйозних травм
07:30 • 15346 перегляди
У Польщі третій день поспіль призупиняють роботу аеропортів на тлі російських атак на Україну
18 вересня, 02:25 • 28525 перегляди
Трамп запропонує путіну економічні угоди до завершення війни рф проти України - NYT
17 вересня, 22:40 • 29599 перегляди
російська атака вщент зруйнувала торговельний центр у Запоріжжі - нові кадри наслідківPhotoVideo
17 вересня, 20:28 • 25405 перегляди
Відмова від підтримки України означала б ризик для свободи всієї Європи - Мерц
17 вересня, 17:01 • 53924 перегляди
В Україні визначили правила роботи залізниці під час повітряної загрози: коли слідувати на посадку, а коли - в укриття
Ексклюзив
17 вересня, 16:09 • 30432 перегляди
Постійні ворожі удари по логістиці та дроновий терор - як це вплинуло на ринок праці
17 вересня, 15:38 • 23405 перегляди
Унікальний тираж монет "Червона рута" викарбували в Україні: що на них зображеноPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1.3м/с
52%
751мм
Популярнi новини
ЄС виділить Україні 3,3 млрд євро на ракети й безпілотники - фон дер Ляєн18 вересня, 03:33 • 17855 перегляди
росія проводить фейкові вибори на ТОТ попри загрозу атак БпЛА18 вересня, 04:15 • 4728 перегляди
росія перейшла до нової фази тотальної війни проти України - The Economist18 вересня, 04:31 • 12490 перегляди
Октоберфест у Мюнхені 2026: коли відкриється фестиваль, традиції та скільки коштуватиме відвідуванняPhoto18 вересня, 07:12 • 17772 перегляди
Субсидія на опалювальний сезон 2026/27: хто і коли має звернутись до Пенсійного фонду Photo09:40 • 11446 перегляди
Публікації
БЕБ не може самостійно розширювати поняття Податкового кодексу і встановлювати нові правила оподаткування - юрист
Ексклюзив
10:36 • 13428 перегляди
Субсидія на опалювальний сезон 2026/27: хто і коли має звернутись до Пенсійного фонду Photo09:40 • 11482 перегляди
Октоберфест у Мюнхені 2026: коли відкриється фестиваль, традиції та скільки коштуватиме відвідуванняPhoto18 вересня, 07:12 • 17803 перегляди
НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки: що це означає для економіки17 вересня, 17:28 • 40924 перегляди
В Україні визначили правила роботи залізниці під час повітряної загрози: коли слідувати на посадку, а коли - в укриття17 вересня, 17:01 • 53922 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Урсула фон дер Ляєн
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Харківська область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Зірка Disney Деббі Раян розповіла про травму мозку, яка змінила її життя17 вересня, 00:05 • 61929 перегляди
Барак Обама оплакує домашнього улюбленця, який помер після 13 років проживання у родиніPhoto16 вересня, 23:05 • 65606 перегляди
Племінниці Тревіса Келсі вигадали особливе ім'я для Тейлор Свіфт після її весілля з футболістом16 вересня, 22:06 • 58318 перегляди
Король Чарльз нібито казав, що принцесу Діану "скоро забудуть" – Букінгемський палац відреагував16 вересня, 21:05 • 56480 перегляди
Нова надія українського нападу - хто такий Артем Степанов, на якого розраховує Мальдера, та як він здійняв шум у Нідерландах16 вересня, 15:40 • 60102 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136

Ціна на російську нафту вперше з квітня перевищила $120 за барель через зростання попиту у Китаї - Reuters

Київ • УНН

 • 716 перегляди

Ціна російської ESPO зросла вище $120 через попит китайських НПЗ і перебої на Близькому Сході. Премія до Brent сягнула $20–30.

Ціна на російську нафту вперше з квітня перевищила $120 за барель через зростання попиту у Китаї - Reuters

російська нафта марки ESPO Blend стрибнула вище $120 за барель уперше з квітня на тлі попиту з боку китайських НПЗ, оскільки американо-ізраїльська війна проти Ірану порушує постачання з Близького Сходу. Про це повідомили три трейдери та свідчать розрахунки Reuters, пише УНН.

Деталі

Китай збільшив закупівлі російської нафти, оскільки перебої, особливо з саудівською сировиною, загрожували залишити китайські нафтопереробні заводи без сировини перед зимовим сезоном, коли зростає попит на паливо для опалення..

Хоча абсолютна ціна на ESPO є найвищою з перших тижнів війни в Ірані, яка розпочалася наприкінці лютого, премія на нафту ESPO Blend порівняно з ICE Brent, що використовується як торговий еталон для встановлення цін на фізичні партії, сягнула рекордних $20–$30 за барель, свідчить аналіз даних Reuters.

Ціни на нафту марки Urals цього тижня також сягнули $110 за барель.

Угорщина планує повністю відмовитися від російського газу18.09.26, 14:26 • 1354 перегляди

Розмір премії варіюється залежно від кожної конкретної партії та термінів поставки.

Китайські НПЗ зазвичай купують ESPO за один-два місяці наперед, оскільки відстань транспортування з Далекого Сходу Росії є короткою, однак занепокоєння ринку щодо обмеженості постачань змусило покупців заздалегідь зафіксувати програми відвантаження на грудень.

Китайські державні енергетичні компанії очолили закупівлі та забезпечили собі основну частину обсягів на листопад і грудень.

Світові ціни на нафту знижуються на тлі спроб Саудівської Аравії відновити експорт18.09.26, 08:33 • 3972 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Brent
Reuters
Китай
Іран