Світові ціни на нафту знижуються на тлі спроб Саудівської Аравії відновити експорт

Ціни на нафту знижуються третій день поспіль через спроби Саудівської Аравії відновити експорт після пошкодження нафтопроводу "Схід-Захід". Ринок ігнорує нове загострення на Близькому Сході, хоча барель Brent досі утримується вище позначки $104, а транспортування через Ормузьку протоку залишається ризикованим. Про це повідомляє (Reuters, пише УНН.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 79 центів, або 0,75%, до $104 за барель станом на 03:19 GMT, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 70 центів, або 0,69%, до $101,20 за барель. У четвер обидва еталонні сорти закрилися падінням приблизно на 1%.

Ціни на Brent прямують до першого тижневого падіння за останні три тижні (мінус 0,5%), тоді як WTI готується зрости на 1,2%.

Ринки значною мірою проігнорували занепокоєння щодо нових загроз постачанням, навіть попри те, що Саудівська Аравія та підтримувані Іраном єменські хусити у четвер обмінялися новими ударами через кордон, розширивши фронт війни на Близькому Сході - наголошує видання.

Раніше цього тижня ціни піднялися майже до чотиримісячних максимумів, оскільки джерела повідомили про призупинення відвантаження нафти в саудівському експортному хабі Янбу на Червоному морі, а Ер-Ріяд скасував деякі поставки до Європи після того, як його трубопровід "Схід-Захід" зазнав пошкоджень внаслідок атаки минулого тижня.

Однак ціни охололи на тлі повідомлень про те, що Саудівська Аравія прагне відновити близько половини потужності свого нафтопроводу "Схід-Захід" протягом кількох днів, а також пропонує більше партій сирої нафти азійським переробникам шляхом перевалки з судна на судно біля оманського порту Сохар.

Втім, ціни на нафту все ще тримаються вище $100 за барель, оскільки ринки очікують підтвердження чіткого покращення ситуації з постачанням, зазначають аналітики.

Тим не менш, транспортування нафти через цей регіон залишається ризикованим.

Військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції Ірану заявили, що в четвер танкер під прапором Того зазнав удару під час спроби здійснити "незаконний прохід" через Ормузьку протоку, повідомили іранські державні ЗМІ вранці у п'ятницю.

Конфлікт між США та Іраном посприяв зростанню кількості замовлень на супертанкери - ЗМІ