Ворожий FPV-дрон у Запоріжжі атакував пасажирський автобус біля зупинки, троє поранених

У Запоріжжі ворог атакував FPV-дроном пасажирський автобус у Космічному районі. У салоні були люди. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Семікін, передає УНН.

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За словами голови Запорізької ОВА, дрон ударив прямо біля зупинки громадського транспорту.

Попередньо, троє поранених. Їм зараз надають необхідну допомогу.

Росіяни вкотре обрали не військову ціль, а людей, які просто їхали у своїх справах, резюмував Семікін.

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