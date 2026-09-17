Біля станції "Вернадський" народилося перше тюленя Ведделла: вчені показали низку милих фото

В районі української антарктичної станції "Академік Вернадський" народилося перше тюленя Ведделла цього сезону, передає УНН із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

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Маля побачило світ на сусідньому острові Вінтер, який розташований навпроти нашого острова Галіндез.

У НАНЦ нагадали, що зараз в Антарктиці — початок весни, і саме в цей час самиці тюленів Ведделла народжують дитинчат. Кожна приводить одне цуценя.

"Ми вже певний час слідкували за вагітними самицями, які виходили на кригу в традиційних місцях розмноження в околицях "Вернадського". Днями вирушили працювати в океані, й уже з човна помітили зграю мартинів, які з криками кружляли між сусідніми островами Вінтер та Скуа. Зазвичай мартини так роблять, коли знаходять, чим поживитися. Серед іншого це може бути плацента тюленів. Тож я вирішив дослідити те місце, підняв дрон і побачив самицю, яка щойно народила", — розповідає біолог 31-ї експедиції Кирило Суліма.

Вчений одразу вирушив до мами й малюка, щоб провести необхідні дослідження. Зокрема, відібрати зразки плаценти.

"На щастя, мені вдалося випередити мартинів і взяти проби. Це важливо, адже за ними потім проводять молекулярно-генетичні дослідження, вивчають на вміст забрудників тощо", — зауважує Кирило.

Також наші науковці відстежують, наскільки загалом успішне щорічне народження "ведделлят". Адже цей процес тісно пов'язаний з морською кригою, яка останніми роками активно скорочується. Відповідно — погіршуються умови для розмноження згаданого виду тюленів.

За спостереженням біологів 31-ї експедиції, нинішній первісток та його мати почуваються нормально. У перші дні малюки зазвичай важать 25-30 кг і дуже швидко ростуть на поживному молоці самиці, жирність якого — 54%. До кінця вигодовування, що триває близько 3 місяців, можуть сягати 90 кг. А дорослі Ведделли важать близько 400 кг.

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