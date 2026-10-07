Ставка на розкіш та скорочення витрат - Porsche перебудує бізнес, готуючись до епохи зниження продажів

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Виробник спорткарів Porsche у середу заявив, що перебудовує свій бізнес з огляду на майбутні менші обсяги продажів. Компанія робить ставку на те, що більша увага до моделей преміум-класу допоможе відновити рентабельність попри стриманий попит, передає УНН із посиланням на Reuters.

Автовиробник, який — як і його материнська компанія Volkswagen — проходить через масштабну реструктуризацію для подолання наслідків млявих продажів і високих витрат, повідомив у своєму плані оздоровлення бізнесу, що знизить поріг беззбитковості до рівня менш ніж 200 000 автомобілів. Це значно нижче за показник минулого року, коли загальний обсяг поставок склав 279 449 одиниць.

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Глобальні обсяги поставок Porsche вже скоротилися майже на 10% порівняно з 2022 роком — періодом успішного виходу компанії на біржу. Причиною стало падіння попиту в Китаї та запровадження мит з боку США, що негативно вплинуло на два найважливіші для бренду ринки.

Під час заходу для інвесторів у центрі розробок компанії у Вайссаху генеральний директор Міхаель Лайтерс намагався переконати присутніх, що зосередженість на елітних спорткарах, таких як модель 911, допоможе компанії відновити позиції; також озвучено амбітні плани щодо підвищення цін на 10 000 найдорожчих автомобілів Porsche.

"Ми прагнемо зміцнити статус Porsche як найбажанішого у світі виробника спорткарів", — зазначив Лайтерс, окреслюючи стратегію переходу в сегмент розкоші, щоб поставити бренд в один ряд із такими виробниками, як Ferrari.

Додамо

Генеральний директор, який очолив компанію на початку року із завданням провести реструктуризацію, заявив, що наразі його стратегія зосереджуватиметься на скороченні витрат.

У довгостроковій перспективі Porsche планує досягти операційної рентабельності групи на рівні 15%, хоча, згідно із середньостроковим прогнозом, повернення до двозначних показників очікується лише протягом наступних п'яти років.

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Минулого року рентабельність Porsche різко впала до 1,1%, що значно нижче за показники на рівні 17–19%, зафіксовані під час виходу компанії на біржу чотири роки тому за часів керівництва Олівера Блуме — попередника Лайтерса, який наразі очолює материнську компанію Volkswagen. Оновлена ​​стратегія спочатку забезпечила акціям зростання на 5%, однак згодом тенденція змінилася на протилежну: станом на 14:19 за Гринвічем вони торгувалися на 1,2% нижче.

Фінансовий директор Йохен Брекнер заявив, що в середньостроковій перспективі обсяги продажів, як очікується, залишаться на рівні минулого року, попри різке падіння показників у Китаї.

Цей ринок, що колись був головним рушієм зростання Porsche, найближчими роками, за прогнозами, становитиме менш як 10% від загальносвітових продажів (для порівняння: на початку десятиліття цей показник сягав 35%).

"Відновлення позицій у Китаї наразі не входить до наших планів", — зазначив Лайтерс.

Porsche планує скоротити 9000 робочих місць до 2035 року, зменшивши загальну чисельність персоналу на п'яту частину, на тлі зростання масштабів скорочень у німецькій автомобільній промисловості, яка зазнає тиску з боку дешевших китайських конкурентів.

Окрім чинних програм скорочення штату та плану зменшення кількості керівних посад на 40%, Лайтерс наголосив, що зниження витрат на розробку та збут зробить компанію стійкішою.

Компанія також прагне активізувати практику спільного використання платформ із брендом Audi (що також входить до групи Volkswagen) задля економії коштів.