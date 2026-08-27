Porsche готує лімітований 911 GT3 Bergsport усього на 100 екземплярів

Porsche 1 вересня представить нову спеціальну версію 911 GT3 Bergsport, яку випустять лише у 100 екземплярах. Автомобіль створили як данину альпійському водінню, повідомляє Autoblog, пише УНН.

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Новинка стала черговою спеціальною версією Porsche 911 цього року. Над Bergsport спільно працювали представництва Porsche у Франції, Італії, Австрії та Швейцарії.

Очікується, що 911 GT3 Bergsport продаватимуть лише в альпійських країнах Європи, а до США модель не постачатимуть. Більшість автомобілів, за попередніми даними, могли зарезервувати ще до офіційної прем'єри.

Автомобіль базуватиметься на 911 GT3, але матиме власні елементи дизайну та налаштування. Зокрема, замість стандартного великого антикрила GT3 новинка може отримати спойлер типу "качиний хвіст".

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Таке рішення нагадує класичні Porsche Carrera RS 1970-х років. За даними видання, прототип Bergsport могли помітити під час випробувань на Нюрбургринзі кілька місяців тому.

Porsche позиціонує модель як сучасну інтерпретацію спортивних автомобілів для гірських доріг та відсилає до гоночних "Bergspyder", які використовувалися для підйомів на пагорби.

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