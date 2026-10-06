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Paramount закрила угоду з Warner Bros., створивши медіагіганта

Київ • УНН

 • 1932 перегляди

Paramount придбала Warner Bros. Discovery, передавши Девіду Еллісону контроль над Skydance та масштабною медіаімперією. Компанія успадкувала 82 мільярди доларів боргу й планує скорочення витрат.

Paramount закрила угоду з Warner Bros., створивши медіагіганта

Paramount 6 жовтня закрила угоду про придбання Warner Bros. Discovery. Це дало нащадку технологічної імперії Девіду Еллісону контроль над величезною медіаімперією, яка контролює багато найцінніших проєктів Голлівуду. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Угода одразу ж виводить об'єднану компанію, яка тепер називається Skydance, на перший план серед конкурентів серед стрімінгових титанів, таких як Netflix та YouTube, одразу після таких гігантів, як Disney та Amazon.

"Сьогодні історичний день не лише для Skydance, а й для всієї нашої галузі", – сказав Еллісон у заяві у вівторок.

"Ми неймовірно раді розпочати роботу", – додав він.

Нова компанія – це важко виборений приз, зазначає видання. Еллісон "вирвав" Warner Bros. Discovery у конкуруючого учасника торгів, Netflix, після багатомісячного перетягування каната, яке спонукало його зробити дев'ять пропозицій щодо компанії. Вона була створена попри заперечення коаліції генеральних прокурорів штатів, які подали до суду, щоб заблокувати угоду з антимонопольних підстав.

Цей позов було врешті врегульовано після того, як генеральні прокурори домоглися низки поступок, включаючи створення ради редакційної незалежності для захисту цілісності CNN та обіцянку Еллісона витратити додаткові 1,5 мільярда доларів на фільми протягом наступних п'яти років.

Сотні голлівудських інсайдерів заявили, що угода різко зміцнить корпоративну владу, що призведе до втрати робочих місць та подальшої стагнації в Голлівуді. Skydance стверджував, що злиття є необхідною противагою великим технологічним компаніям.

Девід Еллісон тепер контролює:

  • кіностудії: Paramount Pictures, Warner Bros., Skydance;
    • стримінгові сервіси: Paramount+, HBO Max, Pluto TV;
      • новинні організації: CBS News, CNN, TVN24 (один з найпопулярніших новинних каналів Польщі);
        • кабельні мережі: Comedy Central, Nickelodeon, TNT, TBS, HBO, MTV, Food Network;
          • основні франшизи: DC Universe (включаючи таких персонажів, як Бетмен, Супермен і Диво-жінка), чарівний світ Гаррі Поттера (The Wizarding World of Harry Potter), «Зоряний шлях» (“Star Trek”), «Місія нездійсненна» (“Mission: Impossible”).

            Тепер йому просто потрібно керувати всім цим, зазначає видання.

            Нова компанія дебютує в галузі, яка переживає глибокі зміни. Кабельне телебачення, одна з найбільших "дійних корів" у медіа, все ще прибуткове, але переживає термінальний спад. Стримінг досі не замінив ці прибутки. Довіра до новинного бізнесу низька. А технологічні компанії, такі як Amazon та Apple, вторгаються у ринок фільмів, телешоу та спортивні права, що призводить до зростання витрат на контент, пише видання.

            Ці виклики, як зазначається, стануть серйозним випробуванням для 43-річного Еллісона, який до минулого року ніколи не керував публічною медіакомпанією. Він та його команда повинні переконати Волл-стріт, що нова компанія може впоратися з цими викликами, одночасно виплачуючи 82 мільярди доларів боргу, що є вражаючою сумою для традиційної медіакомпанії. Він також повинен згуртувати десятки тисяч співробітників Warner Bros. та Paramount; обидві компанії зазнавали майже щорічних звільнень в останні роки.

            Ситуацію, як вказано, ще більше ускладнюють відносини Еллісона з президентом США Дональдом Трампом, які викликали занепокоєння у деяких співробітників CNN. Цієї весни Еллісон провів вечерю "на честь Білого дому Трампа" перед щорічною вечерею Асоціації кореспондентів Білого дому, а пізніше приєднався до Трампа на бою Ultimate Fighting Championship у Білому домі (Paramount володіє медіа-правами на UFC).

            Еллісон розвіяв деякі з цих побоювань, залишивши на посаді Марка Томпсона, голову CNN. У понеділок у службовій записці для співробітників Томпсон заявив, що він розмовляв з Еллісоном і переконаний, що керівництво Skydance підтримає "незалежні новини, за які завжди виступала CNN".

            Ще одним із найбільших викликів для Еллісона буде завоювання прихильності голлівудського креативного класу в епоху скорочення касових зборів, штучного інтелекту та алгоритмічної персоналізації. Він пообіцяв інвестувати в контент, пообіцявши випускати щонайменше 30 кінотеатральних фільмів щорічно. Через два роки ця кількість зросте до 32 фільмів. Він також пообіцяв капітально перебудувати технологічні можливості компанії.

            Але він повинен зробити все це, одночасно скоротивши витрати на 6 мільярдів доларів цього року протягом наступних трьох років - ціль, яку він, ймовірно, досягне, частково, скоротивши тисячі робочих місць, пише видання.

            Деякі з цих скорочень, ймовірно, відбудуться внаслідок об'єднання частин компанії, які мають дублюючі функції. CNN та CBS News є можливими цілями, як і деякі адміністратори Paramount та Warner Bros. Цей процес вже йде повним ходом: Девід Заслав, головний виконавчий директор Warner Bros. Discovery, вирішив вийти з угоди, як і Сінді Голланд, головний виконавчий директор Paramount зі стримінгу, зазначає видання.

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            Юлія Шрамко

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