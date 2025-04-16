Блейк Лайвлі перепросила у Тейлор Свіфт за те, що втягнула її в судову тяганину

Акторка Блейк Лайвлі вибачилась перед Тейлор Свіфт за втягування у судову тяганину з режисером Джастіном Бальдоні. Свіфт оцінила вибачення та готова рухатися далі.