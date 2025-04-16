Business Insider розповів про найкращі та найгірші вбрання Блейк Лайвлі. Від червоної бальної сукні на Met Gala до синього костюма
для показу фільму.
В Європі зростає загроза радикалізації дітей через онлайн-контент. Екстремісти використовують порно, сцени насильства та соцмережі
для впливу на підлітків, що призводить до спроб терактів.
Тейлор Свіфт подала в суд на Каньє Веста через його заяви в соцмережах про інтимні стосунки з Бібером та Стайлзом. Свіфт вимагає
від Веста припинити наклепницьку діяльність.
Акторка Блейк Лайвлі вибачилась перед Тейлор Свіфт за втягування у судову тяганину з режисером Джастіном Бальдоні. Свіфт оцінила
вибачення та готова рухатися далі.