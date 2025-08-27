$41.400.03
07:59
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Попспівачка Тейлор Свіфт та зірка американського футболу Тревіс Келсі офіційно заручені. Новина викликала емоційний вибух серед шанувальників та привітання від знаменитостей, включаючи Гордона Рамзі та Дональда Трампа.

Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі

Соцмережі вибухнули після новини про заручини попспівачки Тейлор Свіфт та зірки американського футболу Тревіса Келсі. Шанувальники не приховують радість. До вітань приєднався навіть всесвітньо відомий кухар Гордон Рамзі, пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Новина про заручини Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі викликала справжній емоційний вибух серед її шанувальників. У соцмережах з’являються відео, де групи людей кричать, дізнавшись про майбутнє весілля пари. Деякі фанати зізнаються, що не могли стримати сліз.

Я думала, що це штучний інтелект, коли вперше відкрила Instagram

 - розповіла BBC власниця фан-акаунту співачки у TikTok із понад 74 000 підписників.

Я не могла повірити, що це правда, а потім зрозуміла, що це опублікували їхні акаунти. Я одразу ж злякалася і написала щось незв’язне в груповому чаті. Просто хвилювання та недовіра, справді

- додала вона.

Після офіційного підтвердження фанати почали жартувати в мережі, що щиро радіють за свою "близьку подругу" Свіфт. Така реакція не випадкова - ще з початку своєї кар’єри співачка активно підтримувала контакт із шанувальниками, створюючи ілюзію близькості, пише видання.

Її музика така особиста, і спосіб, яким вона спілкується зі своїми шанувальниками, полягає в тому, як вона розповідає та співає про свої стосунки. Я просто хочу для неї найкращого і просто рада, що вона знайшла кохання

 - додала власниця фан-акаунту.

До хвилі привітань приєдналися й зірки. Відомий шеф-кухар Гордон Рамзі опублікував у Instagram фото з Келсі після перемоги його команди Kansas City Chiefs у чемпіонаті НФЛ 2023 року, додавши жартівливий підпис.

Від одного кільця до наступного… вітаємо! Від вашого улюбленого вчителя домоводства Gx

- написав він.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що поп-королева Тейлор Свіфт та зірка американського футболу Тревіс Келсі офіційно заручені. Пара зустрічалася близько двох років і оголосила про це в соціальних мережах, опублікувавши фотографії заручин.

Президент США Дональд Трамп привітав Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі із заручинами, хоча раніше і критикував зіркову співачку публічно.

Альона Уткіна

