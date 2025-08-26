Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунків

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі заручилися після двох років стосунків. У соціальній мережі вже є світлини заручин зіркової пари.

Передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі офіційно заручені.

До цього моменту, поп-королева ы тайт-енд команди "Канзас-Сіті Чіфс" зустрічалися близько двох років.

Про свої заручини зіркова пара представників світу спорту та шоу-бізнесу оголосила у одночасних публікаціях.

Наприклад, в Instagram можна було побачити фотографії, що супроводжують пост. Тревіс Келсі, зірка американського футболу, стоїть на колінах перед Свіфт. Ще один знімок про те, як на безіменному пальці Свіфт красується каблучка.

Твій вчитель англійської мови та вчитель фізкультури одружуються - йдеться в підписі до фото.

Нагадаємо

Раніше УНН також повідомляв, що Тейлор Свіфт вивела свої відносини з Тревісом Келсі на новий рівень, переїжджаючи на постійне місце проживання в Нешвілл, щоб бути ближчим до свого коханого з НФЛ.

