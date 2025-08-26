$41.430.15
Ексклюзив
17:12 • 12455 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
16:15 • 19180 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
14:13 • 19461 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42 • 68915 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 116941 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 105774 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 49528 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 146300 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 61236 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 55390 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Європа
Бельгія
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунків

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Поп-королева Тейлор Свіфт та зірка американського футболу Тревіс Келсі офіційно заручені. Пара зустрічалася близько двох років і оголосила про це в соціальних мережах, опублікувавши фотографії заручин.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунків

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі заручилися після двох років стосунків. У соціальній мережі вже є світлини заручин зіркової пари.

Передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі офіційно заручені.

До цього моменту, поп-королева ы тайт-енд команди "Канзас-Сіті Чіфс" зустрічалися близько двох років.

Про свої заручини зіркова пара представників світу спорту та шоу-бізнесу оголосила у одночасних публікаціях.

Наприклад, в Instagram можна було побачити фотографії, що супроводжують пост. Тревіс Келсі, зірка американського футболу, стоїть на колінах перед Свіфт. Ще один знімок про те, як на безіменному пальці Свіфт красується каблучка.

Твій вчитель англійської мови та вчитель фізкультури одружуються

- йдеться в підписі до фото.

Нагадаємо

Раніше УНН також повідомляв, що Тейлор Свіфт вивела свої відносини з Тревісом Келсі на новий рівень, переїжджаючи на постійне місце проживання в Нешвілл, щоб бути ближчим до свого коханого з НФЛ.

Ігор Тележніков

КультураУНН Lite
