Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношений

Тейлор Свифт и Трэвис Келси обручились после двух лет отношений. В социальной сети уже есть фотографии помолвки звездной пары.

Передает УНН со ссылкой на CNN.

Подробности

Тейлор Свифт и Трэвис Келси официально помолвлены.

До этого момента поп-королева и тайт-энд команды "Канзас-Сити Чифс" встречались около двух лет.

О своей помолвке звездная пара представителей мира спорта и шоу-бизнеса объявила в одновременных публикациях.

Например, в Instagram можно было увидеть фотографии, сопровождающие пост. Трэвис Келси, звезда американского футбола, стоит на коленях перед Свифт. Еще один снимок о том, как на безымянном пальце Свифт красуется кольцо.

Твой учитель английского языка и учитель физкультуры женятся - говорится в подписи к фото.

Напомним

Ранее УНН также сообщал, что Тейлор Свифт вывела свои отношения с Трэвисом Келси на новый уровень, переезжая на постоянное место жительства в Нэшвилл, чтобы быть ближе к своему возлюбленному из НФЛ.

