Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношений
Киев • УНН
Поп-королева Тейлор Свифт и звезда американского футбола Трэвис Келси официально помолвлены. Пара встречалась около двух лет и объявила об этом в социальных сетях, опубликовав фотографии помолвки.
Тейлор Свифт и Трэвис Келси обручились после двух лет отношений. В социальной сети уже есть фотографии помолвки звездной пары.
Передает УНН со ссылкой на CNN.
Подробности
Тейлор Свифт и Трэвис Келси официально помолвлены.
До этого момента поп-королева и тайт-энд команды "Канзас-Сити Чифс" встречались около двух лет.
О своей помолвке звездная пара представителей мира спорта и шоу-бизнеса объявила в одновременных публикациях.
Например, в Instagram можно было увидеть фотографии, сопровождающие пост. Трэвис Келси, звезда американского футбола, стоит на коленях перед Свифт. Еще один снимок о том, как на безымянном пальце Свифт красуется кольцо.
Твой учитель английского языка и учитель физкультуры женятся
Напомним
Ранее УНН также сообщал, что Тейлор Свифт вывела свои отношения с Трэвисом Келси на новый уровень, переезжая на постоянное место жительства в Нэшвилл, чтобы быть ближе к своему возлюбленному из НФЛ.
Тейлор Свифт анонсировала новый альбом после интриги с обратным отсчетом12.08.25, 10:47 • 3274 просмотра