Эксклюзив
17:12 • 10684 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
16:15 • 15294 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
14:13 • 17383 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
12:42 • 65791 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 115374 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 103414 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 49055 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 145770 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 61093 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 55325 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношений

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Поп-королева Тейлор Свифт и звезда американского футбола Трэвис Келси официально помолвлены. Пара встречалась около двух лет и объявила об этом в социальных сетях, опубликовав фотографии помолвки.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношений

Тейлор Свифт и Трэвис Келси обручились после двух лет отношений. В социальной сети уже есть фотографии помолвки звездной пары.

Передает УНН со ссылкой на CNN.

Подробности

Тейлор Свифт и Трэвис Келси официально помолвлены.

До этого момента поп-королева и тайт-энд команды "Канзас-Сити Чифс" встречались около двух лет.

О своей помолвке звездная пара представителей мира спорта и шоу-бизнеса объявила в одновременных публикациях.

Например, в Instagram можно было увидеть фотографии, сопровождающие пост. Трэвис Келси, звезда американского футбола, стоит на коленях перед Свифт. Еще один снимок о том, как на безымянном пальце Свифт красуется кольцо.

Твой учитель английского языка и учитель физкультуры женятся

- говорится в подписи к фото.

Напомним

Ранее УНН также сообщал, что Тейлор Свифт вывела свои отношения с Трэвисом Келси на новый уровень, переезжая на постоянное место жительства в Нэшвилл, чтобы быть ближе к своему возлюбленному из НФЛ.

Тейлор Свифт анонсировала новый альбом после интриги с обратным отсчетом12.08.25, 10:47 • 3274 просмотра

Игорь Тележников

КультураУНН Lite
Футбол
Тейлор Свифт