Агент НАБУ оказался гражданином рф, который сидел за мошенничество – экс-глава судебной администрации раскрыл детали громкого уголовного дела

Фабрикование уголовных дел, привлечение мошенников с гражданством россии и использование дружеских связей с руководством НАБУ – неполный перечень незаконных действий, совершенных злоумышленниками для захвата контроля над Государственной судебной администрацией и усиления влияния на судебную систему в целом. Об этом сообщил экс-глава ГСА Алексей Сальников в интервью "Судебно-юридической газете", передает УНН.

По его словам, антикоррупционные структуры были использованы для достижения сугубо частных интересов, а дело против него оказалось сфабрикованным.

"Считал и считаю дело против меня заказным и сфальсифицированным. Мне жаль, что НАБУ было использовано для достижения частных интересов. Есть ряд причин произошедшего. Первая – это попытки некоторых лиц в судебной системе вернуть себе потерянную ими власть. Для этого было необходимо сместить меня с должности главы ГСА. Вторая – это желание так называемых "грантовых кругов" усилить свое влияние на судебную систему и взять в руки распределение финансов в ГСА. Для этого необходимо было взять под контроль ГСА и Высший совет правосудия, которые непосредственно занимались этими вопросами", – пояснил экс-глава ГСА.

По его словам, некоторые люди из судебной системы использовали тесные дружеские связи с руководством НАБУ (в настоящее время – уже бывшим). НАБУ организовало провокаторов, в том числе "агента Бюро" Алексея Гончара, с целью фабрикации уголовного дела, сообщил Сальников.

"Когда мы начали слушать дело в ВАКСе, то узнали, что он (Гончар – ред.) гражданин рф и находится в международном розыске. Гончар по поддельным документам через суд получил гражданство Украины. Он отбывал наказание за мошенничество в больших размерах в россии. Получив гражданство Украины, Гончар не раз менял фамилии. Нами были собраны доказательства, что он постоянно звонит на территорию рф", – отметил он.

Юрист уверен, что Гончар находится "на зарплате" в НАБУ, поскольку является заявителем и в других уголовных производствах Бюро. Все дело было построено на том, что "агент" представился военнослужащим ВСУ и предложил Сальникову деньги, чтобы тот якобы купил для него автомобиль и передал на воинскую часть, рассказал экс-глава ГСА. В конце концов, утверждает он, деньги были возвращены, поскольку схема с автомобилем выглядела слишком подозрительно.

Сальников также сообщил о давлении со стороны следователей и на рекордно короткие сроки рассмотрения дела в суде.

"Мне упорно намекали на подписание соглашения, за это обещали не сажать за решетку. Но мне нужно было публично признаться в совершении тяжких преступлений. Так, не совершая никакого уголовного правонарушения, я в рекордные сроки от ВАКС и АП ВАКС получил 3 года лишения свободы", – сказал экс-глава судебной администрации.

По его словам, подобные дела стали системными и преследуют цель уничтожить судебную систему страны.

"Сегодня все судебные реформы проходят за счет общественных активистов, не имеющих опыта, но имеющих средства и влияние. Общественность используется как меч, но не всегда на пользу обществу. Считаю, что происходит фактическое уничтожение судебной системы и замена ее другой, но сможет ли эта система вызвать доверие людей – открытый вопрос", – резюмировал Сальников.