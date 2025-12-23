Агент НАБУ виявися громадянином рф, який сидів за шахрайство – ексочільник судової адміністрації розкрив деталі гучної кримінальної справи

$42.150.10
49.490.02
ukenru
12:03 • 12495 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 12577 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 16718 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 12270 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 14946 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 21134 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 37116 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 52654 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 82500 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44961 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.4м/с
79%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури23 грудня, 05:45 • 33904 перегляди
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго23 грудня, 06:07 • 18503 перегляди
Київщина зазнала нічної атаки рф: зачепило два райони, є загибла та 3 постраждалих23 грудня, 06:57 • 6190 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 12650 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 9360 перегляди
Публікації
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 12495 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 16718 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 82500 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 61858 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 90195 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Юрій Ігнат
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Одеська область
Село
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 9574 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 12741 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 22272 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 24609 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 47081 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
Опалення
MIM-104 Patriot

Агент НАБУ виявися громадянином рф, який сидів за шахрайство – ексочільник судової адміністрації розкрив деталі гучної кримінальної справи

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Ексголова ДСА Олексій Сальніков заявив про фабрикацію кримінальних справ НАБУ для захоплення контролю над Державною судовою адміністрацією. Він стверджує, що для цього використовували провокатора з громадянством рф, який перебуває в міжнародному розшуку.

Агент НАБУ виявися громадянином рф, який сидів за шахрайство – ексочільник судової адміністрації розкрив деталі гучної кримінальної справи

Фабрикування кримінальних справ, залучення шахраїв з громадянством росії та використання дружніх зв’язків з керівництвом НАБУ – неповний перелік незаконних дій, які зловмисники вчинили для захоплення контролю над Державною судовою адміністрацією та посилення впливу на судову систему загалом. Про це повідомив ексголова ДСА Олексій Сальніков в інтервʼю "Судово-юридичній газеті", передає УНН.

За його словами антикорупційні структури були використані для досягнення суто приватних інтересів, а справа проти нього виявилась сфабрикованою. 

"Вважав і вважаю справу проти мене замовною та сфальсифікованою. Мені шкода, що НАБУ було використано для досягнення суто приватних інтересів. Є ряд причин того, що відбулося. Перша – це спроби деяких осіб у судовій системі повернути собі владу, яку вони втратили. Для цього було необхідно змістити мене з посади голови ДСА. Друга – це бажання так званих "грантових кіл" посилити свій вплив на судову систему взагалі та взяти до рук розподіл фінансів в ДСА. Для цього було необхідно взяти під контроль ДСА і Вищу раду правосуддя, які безпосередньо займалися цими питаннями", – пояснив ексголова ДСА.

За його словами, певні люди із судової системи використали тісні дружні зв’язки з керівництвом НАБУ (наразі – вже колишнім). НАБУ організувало провокаторів, зокрема "агента Бюро" Олексія Гончара, з метою фабрикації кримінальної справи, повідомив Сальніков.

"Коли ми почали слухати справу у ВАКСі то дізнались, що він (Гончар – ред.) громадянин рф і знаходиться в міжнародному розшуку. Гончар по підроблених документах через суд отримав громадянство України. Він відбував покарання за шахрайство у великих розмірах в росії. Отримавши громадянство України, Гончар неоднаразово змінював прізвища. Нами було зібрано докази, що він постійно телефонує на територію рф", – зазначив він.

Юрист переконаний, що Гончар перебуває "на зарплаті" у НАБУ, оскільки є заявником і в інших кримінальних провадженнях Бюро. Вся справа була побудована на тому, що "агент" представився військовослужбовцем ЗСУ та запропонував Сальнікову гроші, щоб той нібито купив для нього автівку та передав на військову частину, розповів ексголова ДСА. Зрештою, стверджує він, гроші були повернуті, оскільки схема з автівкою виглядала занадто підозріло.

Сальніков також повідомив про тиск з боку слідчих та на рекордно короткі терміни розгляду справи у суді.

"Мені наполегливо натякали на підписання угоди, за це обіцяли не садити за грати. Але мені необхідно було публічно зізнатися у скоєнні тяжких злочинів. Так, не вчиняючи жодного кримінального правопорушення, я у рекордні строки від ВАКС та АП ВАКС отримав 3 роки позбавлення волі", – сказав ексголова судової адміністрації.

За його словами, подібні справи стали системними та мають на меті знищення судової системи країни. 

"Сьогодні всі судові реформи відбуваються за рахунок громадських активістів, які не мають досвіду, але мають кошти та вплив. Громадськість використовують як меч, та не завжди на користь суспільству. Вважаю, що відбувається фактичне знищення судової системи та заміна її на іншу, але чи зможе ця система викликати довіру людей – відкрите питання", – підсумував Сальніков.

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Війна в Україні
Україна