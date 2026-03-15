Швейцарія заборонила проліт літаків США, пов'язаних із війною в Ірані
Київ • УНН
Берн відхилив запити США на перетин повітряного простору через політику нейтралітету. Подальші військові рейси без чіткої мети також будуть заблоковані.
Швейцарія закрила свій повітряний простір для літаків США, безпосередньо пов'язаних з війною в Ірані, посилаючись на свою традицію нейтралітету у збройних конфліктах. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Федеральний уряд у Берні заявив у суботу, що два запити на проліт над Швейцарією в неділю були відхилені. Ще три польоти, включаючи два транспортні літаки, були схвалені.
Подальші прольоти США, кількість яких перевищує звичайну, будуть відхилені, якщо їхня мета не є чіткою або пов'язаною з війною
В уряді Швейцарії додали, що Закон про нейтралітет забороняє сторонам конфлікту прольоти, які служать військовій меті.
Нагадаємо
Швейцарія тимчасово закрила своє посольство в Тегерані через війну на Близькому Сході та зростання ризиків для безпеки своїх дипломатів.
