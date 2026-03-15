Швейцарія заборонила проліт літаків США, пов'язаних із війною в Ірані

$44.1650.96
ukenru
00:18 • 10490 перегляди
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 15972 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 21039 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51 • 18636 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 31396 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 13:14 • 33853 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
14 березня, 07:48 • 21767 перегляди
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістикиPhotoVideo
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 61160 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 12:53 • 88454 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
13 березня, 10:42 • 49952 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
1м/с
73%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Прем'єр Бельгії закликає ЄС отримати мандат на переговори з путіним і укласти угоду14 березня, 19:26 • 11218 перегляди
Іран видав попередження про евакуацію з портів ОАЕ та атакував безпілотниками Фуджейру14 березня, 19:41 • 10475 перегляди
Немає проблем: в МЗС Ірану зробили заяву щодо стану нового лідера Мотджаби Хаменеї14 березня, 20:13 • 9696 перегляди
Столиця рф під масштабною атакою, влада звітує про десятки "збитих" безпілотників14 березня, 20:59 • 11777 перегляди
Столичний Голосіївській проспект залило гарячою водою, рух ускладнений14 березня, 21:10 • 8368 перегляди
Публікації
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 31396 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 33853 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів14 березня, 09:04 • 28019 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 38228 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 42773 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Ющенко Віктор Андрійович
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 19775 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 27027 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 23334 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 37286 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto13 березня, 09:57 • 59862 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Іскандер (ОТРК)
С-300
Північний потік

Швейцарія заборонила проліт літаків США, пов'язаних із війною в Ірані

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

Берн відхилив запити США на перетин повітряного простору через політику нейтралітету. Подальші військові рейси без чіткої мети також будуть заблоковані.

Швейцарія заборонила проліт літаків США, пов'язаних із війною в Ірані

Швейцарія закрила свій повітряний простір для літаків США, безпосередньо пов'язаних з війною в Ірані, посилаючись на свою традицію нейтралітету у збройних конфліктах. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Федеральний уряд у Берні заявив у суботу, що два запити на проліт над Швейцарією в неділю були відхилені. Ще три польоти, включаючи два транспортні літаки, були схвалені.

Подальші прольоти США, кількість яких перевищує звичайну, будуть відхилені, якщо їхня мета не є чіткою або пов'язаною з війною

- йдеться у заяві.

В уряді Швейцарії додали, що Закон про нейтралітет забороняє сторонам конфлікту прольоти, які служать військовій меті.

Нагадаємо

Швейцарія тимчасово закрила своє посольство в Тегерані через війну на Близькому Сході та зростання ризиків для безпеки своїх дипломатів.

Швейцарія заморозила активи Ніколаса Мадуро та його оточення06.01.26, 00:32 • 12691 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Швейцарія
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран