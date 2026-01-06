Швейцарія заморозила активи Ніколаса Мадуро та його оточення

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
19:29 • 5496 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 24208 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 48622 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 29556 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 34197 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 39975 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 99670 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 69985 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 94827 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99227 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.4м/с
82%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 36958 перегляди
Атмосферні фронти зумовлять погіршення погоди, а до кінця тижня є тенденція до суттєвого похолодання - синоптик5 січня, 12:59 • 5860 перегляди
У стоматології в Одесі помер хлопчик5 січня, 13:08 • 5338 перегляди
Агентку рф, яка підірвала авто військового на Оболоні, затримали у столичному ТРЦ5 січня, 14:06 • 5104 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 18:15 • 10217 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 18:15 • 10314 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 48616 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 37074 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 99667 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 159092 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Джей Ді Венс
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж21:31 • 1308 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 54981 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 49441 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 46156 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 54231 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
BFM TV

Швейцарія заморозила активи Ніколаса Мадуро та його оточення

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Уряд Швейцарії заморозив активи Ніколаса Мадуро та 37 його соратників на чотири роки для запобігання виведенню незаконно здобутих коштів. Санкції не стосуються діючих членів уряду Венесуели, а Швейцарія готова повернути незаконні кошти народу.

Швейцарія заморозила активи Ніколаса Мадуро та його оточення

Уряд Швейцарії ухвалив рішення негайно заморозити всі активи на території країни, що належать Ніколасу Мадуро та його близьким соратникам. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За розпорядженням Федеральної ради Швейцарії, під обмеження потрапили 37 осіб. Заморожування коштів діятиме протягом чотирьох років і має на меті запобігти виведенню потенційно незаконно здобутих активів за межі країни в умовах нестабільної ситуації у Венесуелі. Ці заходи доповнюють санкційний пакет, запроваджений Берном ще у 2018 році.

Суд у Нью-Йорку призначив дату наступного засідання у справі Мадуро05.01.26, 19:57 • 2700 переглядiв

Водночас уряд уточнив, що санкції не стосуються діючих членів венесуельського уряду. Швейцарія також висловила готовність повернути будь-які кошти, визнані незаконними, на користь народу Венесуели у майбутньому.

Дипломатична позиція Берна

Офіційний Берн назвав поточну ситуацію у Венесуелі "нестабільною" та закликав усі сторони до стриманості та деескалації. Міністерство закордонних справ запропонувало свої посередницькі послуги для мирного врегулювання кризи.

Федеральна рада хоче гарантувати, що будь-які незаконно набуті активи не можуть бути виведені за межі Швейцарії в нинішній ситуації

- йдеться в офіційному повідомленні уряду. 

Захоплення Мадуро: як США посилюють вплив у Венесуелі та що думає москва - Reuters05.01.26, 20:58 • 3196 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Ніколас Мадуро
Reuters
Венесуела
Швейцарія