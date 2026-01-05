Суд у Нью-Йорку призначив дату наступного засідання у справі Мадуро
Київ • УНН
Суд у Нью-Йорку призначив наступне засідання у справі президента Венесуели Ніколаса Мадуро на 17 березня. Мадуро та його дружина залишили залу суду після слухання, не визнавши себе винними.
Суд у Нью-Йорку призначив наступне засідання у справі президента Венесуели Ніколаса Мадуро на 17 березня, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
За даними ЗМІ, Ніколас Мадуро та його дружина залишили залу суду після слухання, яке тривало близько 30 хвилин. Адвокат захисту Мадуро нахилився, щоб поговорити з ним, поки він збирав свої документи. Мадуро зупинився та повернувся до галереї, перш ніж його вивели із зали суду разом з дружиною.
Видання зауважує, що ні Ніколас Мадуро, ні його дружина не визнали себе винними під час судового розгляду.
Суддя повідомив їм, що наступного разу він заслухає їх об 11:00 ранку 17 березня.
Нагадаємо
Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.
Після затримання подружжя спочатку доставили на десантний корабель USS Iwo Jima, звідки їх згодом переправили літаком до США.
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила із відеозверненням на державному телебаченні, у якому назвала захопленого Ніколаса Мадуро "єдиним" легітимним президентом країни.