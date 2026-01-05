Суд у Нью-Йорку призначив дату наступного засідання у справі Мадуро

$42.290.12
Ексклюзив
14:42 • 13605 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
14:05 • 28144 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 20351 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 26748 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 34916 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 92396 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 67503 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 92353 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 97750 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 68723 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Популярнi новини
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвиткуPhoto5 січня, 09:55 • 18686 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні5 січня, 11:49 • 24045 перегляди
Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку5 січня, 12:06 • 22516 перегляди
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться12:22 • 13948 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 27414 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 18:15 • 12 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
14:05 • 28115 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 27472 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 92391 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 154727 перегляди
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Суд у Нью-Йорку призначив дату наступного засідання у справі Мадуро

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Суд у Нью-Йорку призначив наступне засідання у справі президента Венесуели Ніколаса Мадуро на 17 березня. Мадуро та його дружина залишили залу суду після слухання, не визнавши себе винними.

Суд у Нью-Йорку призначив дату наступного засідання у справі Мадуро

Суд у Нью-Йорку призначив наступне засідання у справі президента Венесуели Ніколаса Мадуро на 17 березня, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

За даними ЗМІ, Ніколас Мадуро та його дружина залишили залу суду після слухання, яке тривало близько 30 хвилин. Адвокат захисту Мадуро нахилився, щоб поговорити з ним, поки він збирав свої документи. Мадуро зупинився та повернувся до галереї, перш ніж його вивели із зали суду разом з дружиною.

Видання зауважує, що ні Ніколас Мадуро, ні його дружина не визнали себе винними під час судового розгляду.

Суддя повідомив їм, що наступного разу він заслухає їх об 11:00 ранку 17 березня.

Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюють05.01.26, 15:13 • 20348 переглядiв

Нагадаємо

Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.

Після затримання подружжя спочатку доставили на десантний корабель USS Iwo Jima, звідки їх згодом переправили літаком до США.

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила із відеозверненням на державному телебаченні, у якому назвала захопленого Ніколаса Мадуро "єдиним" легітимним президентом країни.

Антоніна Туманова

