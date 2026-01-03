Мадуро та його дружину захопили у власній спальні - CNN

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес американські військові захопили у спальні під час нічного рейду. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес американські війська витягли зі своєї спальні під час рейду, який призвів до їхнього захоплення, повідомили два джерела, знайомі з ситуацією. За словами джерел, пару схопили посеред ночі, коли вони спали - пише видання.

За словами американського чиновника, рейд, здійснений елітним підрозділом "Дельта" армії США, не призвів до жодних жертв серед американців.

Нагадаємо

Генеральний прокурор США Пам Бонді оголосила, що Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постануть перед американським судом за наркотероризм та незаконний обіг зброї. Мадуро вже затриманий та буде доставлений до Нью-Йорка після операції, проведеної армійською групою спеціальних операцій "Дельта".

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив сенатору Майку Лі про арешт Ніколаса Мадуро американськими військовими для суду у США. Військові дії у Венесуелі завершені, оскільки захоплення Мадуро було головною метою операції.