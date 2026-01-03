Мадуро та його дружину захопили у власній спальні - CNN

$42.170.00
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 28918 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 53778 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 54835 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 75565 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 44161 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 72291 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 101355 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 68323 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 61153 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Продовження війни вигідне для путіна, що дратує Трампа - Politico3 січня, 05:40 • 20964 перегляди
Атака дронів на Київщині: є пошкодження в Обухівському районі3 січня, 07:38 • 17020 перегляди
Жінку, виявлену під завалами харківського багатоповерхового будинку, ідентифікували як матір загиблого хлопчика3 січня, 08:11 • 11362 перегляди
Президент Чехії обговорить антиукраїнські заяви спікера парламенту на урядовому рівні10:18 • 7880 перегляди
Рубіо заявив, що Мадуро вже перебуває під вартою у США, а військові дії у Венесуелі завершено11:32 • 15871 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 44749 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 63535 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 78000 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 213874 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 135476 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Польща
Харків
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 45466 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 55785 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 54854 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 135476 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 51443 перегляди
Мадуро та його дружину захопили у власній спальні - CNN

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес американські військові захопили у спальні під час нічного рейду.

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес американські військові захопили у спальні під час нічного рейду. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес американські війська витягли зі своєї спальні під час рейду, який призвів до їхнього захоплення, повідомили два джерела, знайомі з ситуацією. За словами джерел, пару схопили посеред ночі, коли вони спали

 - пише видання.

За словами американського чиновника, рейд, здійснений елітним підрозділом "Дельта" армії США, не призвів до жодних жертв серед американців.

Нагадаємо

Генеральний прокурор США Пам Бонді оголосила, що Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постануть перед американським судом за наркотероризм та незаконний обіг зброї. Мадуро вже затриманий та буде доставлений до Нью-Йорка після операції, проведеної армійською групою спеціальних операцій "Дельта".

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив сенатору Майку Лі про арешт Ніколаса Мадуро американськими військовими для суду у США. Військові дії у Венесуелі завершені, оскільки захоплення Мадуро було головною метою операції.

Алла Кіосак

