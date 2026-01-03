Рубіо заявив, що Мадуро вже перебуває під вартою у США, а військові дії у Венесуелі завершено

Військова операція Сполучених Штатів Америки проти Венесуели завершена. Президент країни Ніколас Мадуро вже перебуває під вартою у США. про це держсекретар США Марко Рубіо повідомив американському сенатору Майку Лі, пише УНН.

Щойно поговорив з Марко Рубіо. Він повідомив мені, що Ніколаса Мадуро заарештували американські військовослужбовці для суду за кримінальними звинуваченнями у США - йдеться у повідомленні.

За словами Рубіо, військові дії були спрямовані на захист тих, хто виконував ордер на арешт.

Держсекретар також не очікує подальших військових дій у Венесуелі, адже Мадуро перебуває під вартою у США. Захоплення лідера Венесуели було головною метою операції.

Про те, що Мадуро постане перед правосуддям за свої злочини повідомив також заступник держсекретаря США Крістофер Ландау.

"Новий світанок для Венесуели! Тиран пішов. Тепер він нарешті постане перед правосуддям за свої злочини", - зазначив він.

