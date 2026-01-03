Рубіо заявив, що Мадуро вже перебуває під вартою у США, а військові дії у Венесуелі завершено
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо повідомив сенатору Майку Лі про арешт Ніколаса Мадуро американськими військовими для суду у США. Військові дії у Венесуелі завершені, оскільки захоплення Мадуро було головною метою операції.
Військова операція Сполучених Штатів Америки проти Венесуели завершена. Президент країни Ніколас Мадуро вже перебуває під вартою у США. про це держсекретар США Марко Рубіо повідомив американському сенатору Майку Лі, пише УНН.
Щойно поговорив з Марко Рубіо. Він повідомив мені, що Ніколаса Мадуро заарештували американські військовослужбовці для суду за кримінальними звинуваченнями у США
За словами Рубіо, військові дії були спрямовані на захист тих, хто виконував ордер на арешт.
Держсекретар також не очікує подальших військових дій у Венесуелі, адже Мадуро перебуває під вартою у США. Захоплення лідера Венесуели було головною метою операції.
Про те, що Мадуро постане перед правосуддям за свої злочини повідомив також заступник держсекретаря США Крістофер Ландау.
"Новий світанок для Венесуели! Тиран пішов. Тепер він нарешті постане перед правосуддям за свої злочини", - зазначив він.
