2 січня, 16:10
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Рубіо заявив, що Мадуро вже перебуває під вартою у США, а військові дії у Венесуелі завершено

Київ • УНН

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив сенатору Майку Лі про арешт Ніколаса Мадуро американськими військовими для суду у США. Військові дії у Венесуелі завершені, оскільки захоплення Мадуро було головною метою операції.

Рубіо заявив, що Мадуро вже перебуває під вартою у США, а військові дії у Венесуелі завершено

Військова операція Сполучених Штатів Америки проти Венесуели завершена. Президент країни Ніколас Мадуро вже перебуває під вартою у США. про це держсекретар США Марко Рубіо повідомив американському сенатору Майку Лі, пише УНН.

Щойно поговорив з Марко Рубіо. Він повідомив мені, що Ніколаса Мадуро заарештували американські військовослужбовці для суду за кримінальними звинуваченнями у США

- йдеться у повідомленні.

За словами Рубіо, військові дії були спрямовані на захист тих, хто виконував ордер на арешт.

Держсекретар також не очікує подальших військових дій у Венесуелі, адже Мадуро перебуває під вартою у США. Захоплення лідера Венесуели було головною метою операції.

Трамп підтвердив проведення успішної операції у Венесуелі: Мадуро затримали і вивезли з країни03.01.26, 11:57 • 2754 перегляди

Про те, що Мадуро постане перед правосуддям за свої злочини повідомив також заступник держсекретаря США Крістофер Ландау.

"Новий світанок для Венесуели! Тиран пішов. Тепер він нарешті постане перед правосуддям за свої злочини", - зазначив він.

Блокада США перешкоджає експорту венесуельської нафти до Китаю - Bloomberg26.12.25, 01:00 • 15177 переглядiв

Ольга Розгон

Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
Венесуела
Сполучені Штати Америки